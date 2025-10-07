La investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) apunta a un nuevo sospechoso: "El Loco David", también conocido como "El Tarta". Se trataría de un presunto sicario que habría sido contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" -actualmente detenido en Perú-, para ejecutar los brutales asesinatos en el interior de una casa en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

El hombre es señalado como un “transa" -vendedor de droga al menudeo- de nacionalidad peruana, radicado en la Villa 1-11-14 de la zona del Bajo Flores y con vínculos con bandas dedicadas al narcotráfico que operan en la zona sur del Conurbano bonaerense. Tendría unos 45 años y su apodo surgió tras el testimonio de Víctor Sotacuro (41), una de las nueve personas arrestadas en el marco de la causa, y su esposa, Mónica Débora Mujica, ante las indagatorias del fiscal Adrián Arribas.

La Justicia busca tres prófugos más por el triple crimen en Florencio Varela y se habla de al menos 15 implicados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La hipótesis del "Loco David" como autor material de los femicidios de las tres jóvenes en el marco de un presunto ajuste de cuentas surgió cuando Sotacuro, acusado de manejar un auto Volkswagen Fox que habría actuado como "apoyo" de la camioneta Chevrolet Tracker que trasladó a las víctimas, contó que en realidad lo habría contratado para hacer un viaje en remis y lo buscó en la vivienda de Florencio Varela.

“El día viernes 19, a las 19.30 hs., viene el Sr. David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remis a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños, le dije que sí, que le sale $40.000 el viaje”, comienza el relato del sospechoso que fue capturado en Bolivia y está bajo arresto al igual que su sobrina, Florencia Ibáñez (30).

Víctor Lázaro Sotacuro, detenido en la localidad boliviana de Villazón.

Según destacó, pidió que lo busque a las 22 horas del mismo día para volver a la Ciudad de Buenos Aires: “Yo le dije que lo iba a buscar, pero que no demore porque trabajo haciendo remis en el boliche Xinoxio en Liniers”. En esa línea, explicó que luego se encontró con su sobrina y un amigo llamado Diego en un bar de Flores. "Estaban tomando con el auto que yo les alquilé; les digo si me acompañaban a ir a buscar a un pasajero y después me voy a tomar al evento”, agregó.

Cuando llegó a la casa ubicada en las calles Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, llamó a "David" y éste le pidió que lo espere en un kiosco que se estaba a cinco cuadras. Pasaron unas horas, le preguntó que había ocurrido y su cliente le afirmó que "quería quedarse en la fiesta", por lo que el chofer tomó la decisión de regresar: "Nos volvimos los tres, manejé yo de vuelta porque Diego había tomado más de seis latas y yo menos. Florencia iba de acompañante”.

En la madrugada del sábado, momento en que Sotacuro ya estaba en su barrio, indicó que "El Loco" lo llamó y le pidió que lo vaya a buscar de vuelta y que le llevara una campera: “Lo espere en una estación de servicio y cuando lo veo venían todos mojados, manchados de barro. Yo pensé ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana’".

Florencia Ibañez junto a su tío, Victor Sotacuro.

El presunto responsable de concretar los crímenes viajó adelante y las otras dos personas se sentaron en la parte trasera. Ante las sospechas del conductor, le habría dicho: "¿Qué mirás sapo?, manejá y mirá para adelante". Sotacuro reveló que primero dejó a sus acompañantes en la Villa Zavaleta del barrio de Barracas y cuando se quedó con "David" en el rodado, se cambió la ropa.

“Se sacó la ropa que estaba mojada y embarrada y la tiró en un contenedor. Se quedó en calzoncillos arriba del auto y me decía ‘no me mires sapo’”, aseguró. Otro de los datos que llamaron la atención de los investigadores fue que el remisero finalmente cobró una suma de $600.000 en efectivo al día siguiente, el domingo 21 de septiembre.

Por último, aportó más información acerca de la Tracker de color blanco, sobre la cual la Policía bonaerense había detectado que tenía la patente "clonada" y que apareció incinerada horas después de que se produjera el triple crimen. Según el detenido en Villazón, el vehículo supuestamente pertenecía a "David", quien había contado que la compró días antes, aunque luego se registró que había sido robada.

Triple crimen: cómo es el loco "David"

En su declaración, Mujica dio detalles sobre lo ocurrido aquel viernes 19 de septiembre, día en el que Brenda, Lara y Morena fueron trasladadas en la camioneta hasta la vivienda donde serían asesinadas entre las 2 y 3 de la madrugada del sábado. "Víctor salió de la casa alrededor de las 20.30 para realizar un viaje de remis”, comenzó diciendo.

Cuando el funcionario judicial le pidió que aporte datos sobre la identidad del "Loco", señaló que también se lo conoce como "Tarta" porque tiene un problema en el habla. “Se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, nacionalidad peruana”.

Además, añadió que viviría en el mencionado barrio del Bajo Flores. "A su casa entras por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro tope, creo que la puerta es negra. Al lado vive una amiga y por eso lo vi entrar al señor muchas veces ahí”, sumó.

Sobre el viaje que realizó este sospechoso con su marido, comentó: “Me dijo que le dieron la ropa y se fue, luego me mandó mensaje que decía que estaba volviendo y tipo 05.00 hs. llegó a mi casa. Yo le calenté la comida y comió, me dijo que el Loco le hizo llevar a dos chicos por el centro, por el Obelisco”. En esa línea, dijo que al otro día le lavó la ropa a Sotacuro y que "no notó nada raro".

La mujer reveló que algo había sospechado sobre su esposo en la participación del triple femicidio narco por un episodio que tuvieron en la puerta de su casa. “El miércoles (29 de septiembre, día del hallazgo) estábamos subiendo la escalera y dos personas encapuchadas nos esperaron en el palier. Le sacaron el celular y le dijeron que se vaya porque lo iban a matar”, afirmó. Esta amenaza habría sido el motivo por el que Sotacuro huyó a Villazón para esconderse.

Además del remisero y su sobrina, la causa tiene como detenidos a "Pequeño J" y su mano derecha, Matías Ozorio, capturados en Perú. Las otras personas bajo arresto son Celeste Magalí González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Maximiliano Parra (18) e Iara Ibarra (19). Sin embargo, los detectives creen que habrían participado al menos 15 personas en los hechos, por los que buscan a varios prófugos.

FP