Día clave en la causa que investiga las muertes de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron asesinadas en medio de un presunto ajuste narco en Florencio Varela. Este viernes 3 de octubre se espera la declaración indagatoria de Matías Ozorio, mano derecha de Tony Janzan Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", señalado como el presunto autor intelectual de la masacre; al mismo tiempo que los investigadores abrirán los celulares de los primeros siete imputados por el triple crimen.

Ozorio, de 28 años, llegó este jueves por la noche en un avión de la Fuerza Aérea al aeropuerto de El Palomar, en Tres de Febrero, trasladado por doce agentes de la Policía Federal y la Bonaerense desde Perú, donde fue detenido. Desde allí fue llevado en helicóptero a la base de la fuerza provincial en Puente 12, donde posteriormente lo subieron a una camioneta hacia la DDI de San Justo.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las chicas asesinadas.

El sospechoso pasó la noche en la Jefatura Departamental de La Matanza y será indagado por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas, a cargo de la investigación. Según supo este medio, será sometido a este medida a partir de las 10 y, como ocurrió con los testimonios de otros imputados, hay un importante operativo en la zona del Polo Judicial de esa localidad de la zona sur del Conurbano bonaerense.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El ladero de "Pequeño J" está acusado de ser uno de los principales colaboradores en el expediente que se investiga como "homicidio calificado, por ser premeditado por dos o más personas y tras ser cometido con alevosía y ensañamiento y violencia de género". Algunos testigos lo ubicaron dentro de la casa del horror, donde las tres chicas fueron torturadas y asesinadas mientras todo esto era observado por más de cuarenta miembros de la banda criminal a través de una filmación en una red social.

Así llegó Matías Ozorio, uno de los acusados del triple femicidio de Florencio Varela, al aeropuerto de El Palomar

Otra de las hipótesis dice que fue el "representante" de Valverde Victoriano para asegurar que se cumpla su mensaje mafioso y hasta incluso se cree que podría haber estado en la camioneta Chevrolet Tracker blanca que trasladó engañadas a Brenda, Morena y Lara desde la rotonda de la Tablada hasta la vivienda ubicada en Villa Vatteone.

Al igual que el supuesto líder narco de 20 años, el joven argentino no tenía causas en su contra hasta el triple crimen de Florencio Varela y hasta hace poco registraba solo empleos en blanco. Interesado en el mundo de las criptomonedas, se lo señala como una de las personas que lavaba dinero para la organización y el fiscal podría indagarlo en calidad de coautor de los asesinatos.

Así llegó Matías Ozorio desde Perú al aeropuerto de El Palomar.

Luego de los crímenes, ocurridos en la madrugada del sábado 20 de septiembre, Ozorio huyó de Argentina a través de Bolivia para llegar a Perú. La Policía Nacional de ese país lo detuvo en un centro comercial de Lima, donde planeaba encontrarse con "Pequeño J". Luego, haciéndose pasar por él y usando su celular, pactaron una reunión con el principal acusado y lograron capturarlo en la zona sur de la capital peruana.

La situación judicial de Valverde Victoriano es distinta: al ser un ciudadano peruano, deberá ser sometido a un juicio de extradición antes de ser trasladado a nuestro país. Debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, ambos podrían ser condenados a prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.

Triple crimen: la apertura de los celulares

En el marco de la causa que lleva adelante el fiscal de Homicidios de La Matanza este viernes también se realizará la apertura de los teléfonos de los detenidos. En ese sentido, se prevé que podrían surgir nuevas pruebas y más detenciones a partir de las pericias que se realizarán a los dispositivos secuestrados.

Las autoridades confirmaron que los celulares pueden ser abiertos sin inconvenientes. En ese contexto, el abogado de la familia de Morena, Fernando Burlando, advirtió: "Está muy bien encaminada la investigación; si hablamos de narcotráfico, seguramente hay más gente por encima de estas personas”.

La detención de "Pequeño J" en Lima, Perú.

Entre los primeros detenidos se encuentran Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18) -arrestados mientras limpiaban la casa de Varela- Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25); estos últimos señalados como los que habrían facilitado la vivienda para que se realice el triple femicidio y con presuntos vínculos con el grupo narco.

Los otros imputados son Ariel Giménez (29) -sindicado como el hombre que cavó el pozo donde se hallaron los cuerpos mutilados de las chicas-; Lázaro Víctor Sotacuro (41) y su sobrina, Florencia Ibáñez (30) -a quienes se los acusa de conducir un auto que habría servido de apoyo a la Tracker blanca-.

Uno de los datos más importantes que arrojó el análisis de las antenas de telefonía móvil complican a Ozorio, ya que lo ubican junto a "Pequeño J" antes y después de los crímenes y dentro de la propiedad situada en calle Chañar.

FP/ff