Trasladan al país a la mano derecha de "Pequeño J" y será indagado este viernes por el fiscal

El gobierno de Perú expulsó a Matías Ozorio, acusado de ser partícipe del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela. En ese contexto, este jueves doce efectivos de la Policía Federal (PFA) y la Bonaerense viajan en un avión militar a Lima para trasladar al país al joven argentino señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", presunto autor intelectual de la masacre.

El grupo conformado por policías de ambas fuerzas de seguridad parte desde la Brigada Aérea El Palomar, ubicada en el partido de Tres de Febrero, en un avión de la Fuerza Aérea hacia la capital peruana, según le confirmaron a este medio. El fiscal del caso, Adrián Arribas, confirmó este miércoles la deportación de Ozorio, que fue detenido el martes pasado y su celular fue utilizado para tenderle una trampa a Valverde Victoriano, quien cayó horas después.

Javier Alonso habló del triple crimen de Florencio Varela y contradijo a José Luis Espert: "No se trata de meter bala"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sobre la cabeza de Ozorio pesaba un pedido de captura internacional por el triple femicidio narco, y finalmente fue detenido por efectivos de la Policía Nacional de Perú cuando lo identificaron cerca de un centro comercial. “Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”, fueron las palabras que llegó a decir mientras permanecía esposado.

Tras la expulsión, el acusado llegará a suelo argentino y quedará en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Mediante el operativo conjunto con Interpol y la Policía Bonaerense, será a puesto a disposición de la Justicia y hay expectativa en que sea indagado este viernes por el titular de la UFI de Homicidios de La Matanza.

"Pequeño J" y Matías Ozorio fueron detenidos en Lima, Perú.

En total, son siete los efectivos del departamento Federal de Investigaciones de la PFA y de Interpol - PFA, y cinco los de la Policía Bonaerense, que partirán a bordo del avión militar para traer a uno de los principales sospechosos de los asesinatos de las tres chicas.

"Pequeño J": una situación distinta

La situación de "Pequeño J", por otro lado, es diferente. Al tratarse de un ciudadano peruano, deberá ser sometido a un juicio de extradición, que podría demorarse varios meses.

El supuesto líder narco de 20 años, a quienes los investigadores le adjudican tener "un perfil sanguinario", fue detenido en Pucusana, en el sur de Lima, lugar al que se dirigió engañado para concretar una reunión con Ozorio. La fuerza peruana lo encontró escondido dentro de un camión Volvo que transportaba pescado.

"Lo ideal es que ambos lleguen juntos a la Argentina. En el caso de Ozorio, por ser argentino -aunque no merezca esa condición por haber cometido un asesinato- será expulsado de Perú, lo que evita un proceso de extradición", comentó acerca de este punto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa junto a representantes de Interpol y la Policía Federal.

Acerca del Valverde Victoriano, la funcionaria adelantó: "Al haber sido detenido en su país, deberá atravesar un proceso de extradición que será más extenso y dependerá de los tiempos de la Justicia peruana. Las autoridades se comprometieron a hacerlo lo más rápido posible".

Los investigadores creen que "Pequeño J" no habría estado en la casa de Villa Vatteone donde Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas, ya que habría seguido la sesión de tortura a través de una filmación en vivo. En el caso de Ozorio, algunos testigos lo ubican en la camioneta que trasladó a las jóvenes desde La Matanza hasta Florencio Varela, y otros lo hacen directamente en la vivienda.

De esta información podría valerse el fiscal Arribas para su indagatoria, aunque la causa por el momento tiene secreto de sumario.

Los nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Junto a Valverde Victoriano y Ozorio, ya son nueve los detenidos en el marco del triple crimen. Las primeras personas en ser arrestadas fueron Maximiliano Parra (18) y Daniela Lara Ibarra (19 años), descubiertos por la Policía limpiando la casa en el que mataron a las chicas; y Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25), presuntos dueños de la vivienda y vinculados a la banda narco.

Días después, las autoridades detuvieron a Ariel Giménez (29), acusado de cavar el pozo donde aparecieron enterrados los cuerpos mutilados de las víctimas. Según declaró ante la Justicia, fue contactado por una pareja para supuestamente alquilar un equipo de música porque planeaban hacer una fiesta y días después le pagaron por "rellenar un pozo a medio tapar" en el patio.

Las otras dos personas que están detenidas son Lázaro Víctor Sotacuro -atrapado en la frontera con Bolivia- y su sobrina, Florencia Ibáñez. Ambos son investigados porque se cree que el día del asesinato habrían usado un auto Volkswagen Fox como apoyo de la Chevrolet Tracker que llevó a las jóvenes, pero según la versión de la joven habrían estado trabajando con el vehículo como remís.

FP/LT