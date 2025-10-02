El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, habló tras la detención de "Pequeño J", el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, y, lanzando un dardo al legislado y candidato a diputado José Luis Espert, remarcó la necesidad de encarar una "estrategia seria a nivel nacional" contra el narcotráfico.

"Lo dijimos desde un principio, acá no se trata de 'meter bala', esa es una frase muy de los narcos, 'plata o bala' pero tienen que hacer lo que dijimos", expresó el funcionario bonaerense en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno por C5N. Fue una obvia alusión a las típicas expresiones de José Luis Espert del tipo "cárcel o bala", a la hora de referirse aal destino de quienes cometren delitos graves.

La referencia a las frases de Espert es la más carcana, aunque se trata de un "estilo" con recordados antecedentes a fines del siglo pasado, cuando en su campaña para gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf hablaba de "meter bala a los delincuentes".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Acá no se trata de 'meter bala'. Se trata de invertir el dinero en la Justicia Federal", insistió el ministro de Seguridad de PBA y agregó: "Está avanzando la implementación del sistema acusatorio, sin plata eso es absurdo. Vamos a asistir mañana a otro efecto de marketing, a la máquina de humo".

Al hablar de "máquina de humo", Alonso hizo referencia al acto que este jueves realizará el presidente Javier Milei en la cárcel de Ezeiza, junto a los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, donde anunciará el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal con castigos más severos.

"Necesitamos que nuestras Fuerzas Federales estén equipadas, que dejen de irse los cuadros de la Policía Federal y de la Gendarmería, que invirtamos en una estrategia seria a nivel nacional y el presidente tiene que llamar a los gobernadores y convocar a un gran consenso nacional para frenar el narcotráfico", amplió.

Tres celulares, un rastreo y mensajes falsos: cómo se lograron las detenciones de "Pequeño J" y Ozorio en Perú

Sobre el trabajo para la lucha contra el narcotráfico, el titular de la cartera de Seguridad bonaerenses indicó que "no lo puede hacer una sola persona" y añadió: "Hay que ser humildes, dejar de tapar el sol con la mano y aceptar que el narcotráfico afecta a toda la nación que es una jurisdicción única y hay que darle un tratamiento como se merece".

En lo que respecta al proceso de detención de "Pequeño J", el funcionario brindó detalles del operativo y reclamó: "Tuvimos que escuchar a varios colegas decir barbaridades, que la foto estaba inventada, que era una mentira, y mientras tanto uno forjaba la templanza esperando que se concrete la detención".

Alonso recordó que desde el Gobierno bonaerense tuvieron razón cuando indicaron que se trataba de una "banda transnacional con base operativa en CABA" y concluyó: "Esto nos ha marcado para siempre. La sociedad está conmocionada y que exige de la dirigencia política hacer de esto una política de Estado".

AS.

LT