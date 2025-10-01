Tras ser detenido en Perú, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, negó ser el instigador del brutal triple crimen de las tres chicas en Florencio Varela. Al llegar a Lima, con un fuerte custodia policial, el sospechoso de 20 años miró a las cámaras y se desligó: "Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie".

"Pequeño J" fue atrapado cuando intentaba escapar escondido en un camión que iba hacia el sur de la capital peruana. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional, al ser considerado el cerebro del triple femicidio.

"¿Algo que decirles a su familia?", le prguntó uno de los periodistas que lo abordó. El detenido respondió: "Que tienen que encontrar al culpable, porque yo no tengo nada que ver".

El operativo fue realizado en coordinación entre la Policía Bonaerense, la Dirección Antidrogas peruana e Interpol. El joven buscado cayó en la ciudad de Pucusana, a 70 kilómetros de Lima. La detención ocurrió poco más de una hora después de que también fuera ubicado y detenido Matías Agustín Ozorio, su colaborador más estrecho.

Valverde Victoriano está acusado de haber planeado y ordenado la tortura y el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los investigadores creen que el triple crimen fue un mensaje mafioso que hasta incluyó la transmisión en vivo de las torturas, a través de un grupo cerrado de Instagram.

Según fuentes del caso, “Pequeño J” había ingresado a Perú ilegalmente desde Bolivia, en micro. Durante su viaje alternaba tres teléfonos y distintos chips para evitar ser rastreado, y logró atrevesar dos controles policiales.

Finalmente se escondió en un camión de pescado, en la cama detrás del chofer. El rastreo de sus comunicaciones permitió a los investigadores a interceptarlo cuando iba camino a encontrarse con Ozorio en la plaza Parque Lima, en el distrito de Los Olivos.

El triple crimen de Florencio Varela: una causa con nueve detenidos

Con la detención de “Pequeño J”, ya son nueve los detenidos por el triple femicidio. Entre los primeros apresados están Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), alojados en el penal de Melchor Romero.

En los últimos días también fueron detenidos Víctor Sotacuro Lázaro (en Bolivia), Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa y enterrar los cuerpo, y Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, que estuvo en el mismo auto que su tío en la noche de los crímenes. Todos fueron indagados por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas.

