El video que muestra a Pequeño J caminando con Lara Gutiérrez días antes del triple crimen

A 24 horas de que se conociera la imagen de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio narco de Florencio Varela, caminando junto a Lara Gutiérrez, una de las jóvenes brutalmente asesinadas, trascendió el video completo que tuvo lugar el sábado 6 de septiembre, casi dos semanas antes de que se perpetrara la masacre.

Una cámara de seguridad ubicada sobre la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores, captó a la adolescente de 15 años y al presunto jefe de la organización criminal que operaría desde la Villa 1-11-14 y la Villa Zavaleta, junto a otras dos personas. Ambos fueron identificados: la primera es una amiga de la joven, que ya declaró como testigo, y el segundo es uno de los tres prófugos que tiene la causa.

Según lograron reconstruir los investigadores, "Pequeño J" y la menor de las víctimas del triple crimen se encontraron en un local de comida rápida de la zona del Bajo Flores con la mujer y el hombre, identificado con el apodo de "El Gordo Dylan" y sindicado como "integrante de una banda boliviana".

La reunión ocurrió trece días antes de que Lara fuera trasladada junto a Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) en una camioneta blanca desde la localidad de La Tablada hasta la vivienda ubicada en Villa Vatteone, donde las asesinaron. Consultado sobre el registro fílmico, el fiscal de la UFI de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, respondió categóricamente: "Ya está incorporado al expediente".

Sin embargo, el representante del Ministerio Público Fiscal negó que la aparición de las imágenes pueda anticipar la extradición de Valverde Victoriano, detenido el martes pasado en Lima. El presunto traficante deberá someterse a un juicio por ser ciudadano peruano, a diferencia de su mano derecha, Matías Ozorio, el argentino de 28 años que ya fue trasladado desde la capital peruana y está a disposición de la Justicia argentina.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela.

En cuanto a los teléfonos que se les incautaron a los otros siete detenidos (Celeste Magalí González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Maximiliano Parra, Iara Ibarra, Adrián Giménez, Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez), el fiscal indicó que se reunió con personal de la Policía Federal, a cargo del procedimiento, para definir cómo avanzar. “Tal vez, esta semana puedan tener alguna novedad”, agregó.

La investigación por el triple asesinato arrojó nuevos datos. Entre ellos, la autopsia de Morena Verdi confirmó que la joven falleció a causa de un "shock neurogénico producto de una estrangulación".

El estudio forense también precisó que la víctima tenía múltiples lesiones distribuidas en distintas zonas del cuerpo, varias de ellas infligidas luego de su muerte. El cuerpo de Morena fue hallado con un cordón atado a ambos tobillos, cinta plástica en las muñecas y otra similar usada como mordaza en la boca.

Además, presentaba una bolsa cubriéndole la cabeza y una bufanda en el cuello, elementos que dan cuenta de la ferocidad del ataque -el cual se cree que habría sido transmitido por los asesinos a través de un red social en el que lo habrían observado unas 45 personas-. Según el informe, el cuerpo estaba sucio, con rastros de tierra en la superficie y en un avanzado estado de descomposición.

“Presenta dos complejos lesivos con entidad suficiente para provocar la muerte de la víctima”, añade. También señala que se encontró una "luxofractura de la columna vertebral a nivel cervical 1-2", que afectó dos de los tres pilares de sostén de la columna y provocó el shock neurogénico. Estas lesiones comprometieron órganos y centros vitales. Asimismo, se detectó un surco de estrangulación a lazo, que generó un “síndrome asfíctico generalizado”.

Días atrás, las autoridades confirmaron que Lara murió por un shock hipovolémico tras recibir múltiples heridas de arma blanca. La causa del deceso fue la sección de la arteria carótida primitiva derecha, lo que provocó una pérdida masiva de sangre. Brenda, en tanto, murió por un paro cardiorrespiratorio por varios traumatismos de cráneo; y los tres cuerpos fueron descuartizados antes de ser enterrados.

