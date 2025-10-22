Triple crimen de Florencio Varela: el fiscal define las prisiones preventivas y la causa podría pasar al fuero federal

Las prisiones preventivas contra los detenidos por el triple femicidio narco de Florencio Varela podrían definirse en las próximas horas, debido al límite de tiempo que tiene el fiscal a cargo de la causa, Adrián Arribas. A un mes de los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), se espera la determinación de esta medida judicial y la posibilidad de que la causa pase a manos del fuero federal, mientras los investigadores buscan a otros sospechosos identificados.

El titular de la UFI de Homicidios de La Matanza, lugar del que eran oriundas las víctimas, solicitaría ante el Juzgado de Garantías 4, a cargo de Fernando Horacio Pinos Guevara, que dicte la prisión preventiva para las ocho personas que están arrestadas en Argentina. Para ello, tendría hasta este viernes 24 de octubre, mientras se espera la realización de nuevas pericias.

Bandas narco, 9 detenidos y al menos 3 prófugos: se cumple un mes del triple crimen en Florencio Varela

Se trata de Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Giménez (28), Víctor Lázaro Sotacuro (41), Florencia Ibáñez (20) y Matías Ozorio (28). Solo queda Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" (20), detenido en el penal Cantera de Cañete de Perú, su país natal, a la espera del juicio de extradición que podría demorar meses.

Inicialmente Valverde Victoriano fue señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen por un "ajuste de cuentas" relacionado al robo de una partida de droga de varios kilos. Además, se sabe que por lo menos conocía previamente a Lara, ya que una cámara de seguridad los captó caminando por el barrio porteño de Flores junto a una amiga de ella y a otro joven identificado con el apodo de "Gordo Dylan".

Los nueve detenidos por el triple crimen de Morena, Brenda y Lara.

"Pequeño J" fue capturado en Lima al igual que Ozorio, su mano derecha, y desde ese entonces permanece alojado en el establecimiento que se ubica a 170 kilómetros de la capital peruana. Como su supuesto ladero es argentino, fue trasladado al país a bordo de un avión de la Fuerza Aérea.

Con el correr de los días, testimonios de testigos y algunos imputados -quienes no están obligados a decir la verdad- apuntan a que en realidad su importancia dentro del esquema no sería tan relevante y habría otras personas arriba de ellos -incluyendo otros imputados y prófugos-.

El fiscal Arribas imputó a todos los hombres detenidos como coautores de la “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa".

El fiscal de Homicicios de La Matanza, Adrián Arribas.

En el caso de las tres mujer (Ibarra, Guerrero e Ibáñez), el funcionario judicial ampliós sus imputaciones por los mismos delitos pero quitó el agravante de violencia de género. Además, para Ibarra y Parra, los adolescentes de 19 y 18 años que fueron hallados por la Policía limpiando con lavandina la casa donde se cometieron los asesinatos, decidió una calificación secundaria por "encubrimiento agravado".

Triple crimen: la causa pasaría a la Justicia Federal

Brenda, Morena y Lara fueron vistas por última vez la noche del 19 de septiembre pasado, cuando una camioneta Chevrolet Tracker blanca las pasó a buscar por la rotonda de La Tablada, donde residían. Las habían invitado a una fiesta, para la que les habían prometido 300 dólares a cada una para asistir, pero todo fue un engaño: el vehículo las trasladó hasta la vivienda situada en Villa Vatteone, donde las redujeron, las torturaron y se estima que las asesinaron durante la madrugada del 20.

Como no regresaron a su hogar, las familias radicaron una denuncia por averiguación de paradero y la investigación comenzó a cargo del fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la fiscalía N° 2 de La Matanza. Una cámara de vigilancia reveló que se habían subido a la Tracker y las antenas de telefonía arrojaron que la última señal detectada del celular de la adolescente de 15 años había sido en esa zona de Varela.

Entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre se detuvo a los primeros sospechosos y las autoridades encontraron los cuerpos, que habían sido descuartizados y ocultos en un pozo cavado previamente en la misma vivienda.

Tras las primeras medidas, el caso pasó a manos del fiscal Arribas. Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, explicó que los responsables pertenecerían a un grupo dedicado al narcotráfico que operaba en las villas porteñas 1-11-14 (Bajo Flores) y la Zavaleta (Barracas), con distribución en diferentes puntos de la zona sur del Conurbano bonaerense. Asimismo, insistió en la teoría del engaño para perpetrar una "venganza" por la partida robada.

Primero se habló de dinero, y después de tres o cuatro kilos de droga, hasta que Sotacuro y su abogado defensor, Guillermo Endi, manifestaron que "el móvil del crimen habría sido por 400 kilos" que le habrían robado a David Gustavo Morales Huamani, conocido también como “El loco David” o “El Tarta", uno de los tres prófugos del caso, con un pedido de captura internacional sobre su cabeza.

Según Sotacuro -que trabajaría como remisero-, "El Tarta" habría sido la persona que lo llamó para realizar un viaje desde Florencio Varela hasta Flores, motivo por lo que fue a buscarlo junto a Ibáñez, su sobrina, y su amante Alex Roger Ydone Castillo, otras de las personas buscadas por la Justicia.

Con esta información, y a la espera que se conozcan las pericias a los celulares de los detenidos, la hipótesis principal gira en torno al robo de cocaína, para el cual al menos una de las jóvenes pudo haber sido utilizada por una banda rival. Cuando se confirmen las preventivas, la causa pasaría al fuero federal por las imputaciones se vinculan a delitos que excederían a la Justicia provincial.

FP/MU