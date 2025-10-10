Triple femicidio: el fiscal Arribas confirmó que las cámaras fueron "determinantes" para capturar a Pequeño J

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, confirmó este viernes que las cámaras de seguridad permitieron ubicar al prófugo “Pequeño J” en el lugar del triple crimen de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. “Lo tenemos en el lugar del hecho”, afirmó el funcionario tras una reunión con autoridades de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires en el Centro de Monitoreo Urbano, en el barrio porteño de Chacarita.

Arribas destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y aseguró que “las imágenes fueron claves para establecer el correlato desde el día del crimen hasta dos días después”. Según explicó, en los registros se pudieron identificar a los sospechosos ya incluidos en la causa y se observan los tres vehículos secuestrados: una camioneta Tracker, un Volkswagen Fox y un Renault 19.

Arribas manifestó que las imágenes de las cámaras "fueron clave".

“Fuimos recibidos y nos acaban de mostrar el impecable trabajo que hicieron. Hay mucha nueva información que ya estamos procesando”, señaló el fiscal. Añadió que los materiales fílmicos “corroboraron muchas de las hipótesis que teníamos” y permitieron confirmar que el móvil principal fue el robo de droga, una línea que la investigación viene sosteniendo desde el inicio del caso.

Arribas informó además que existen tres prófugos con código rojo de Interpol: Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Valverde Rodríguez. En paralelo, anticipó que el próximo lunes 13 de octubre el detenido Lázaro Víctor Sotacuro ampliará su declaración por pedido de su defensa.

Pequeño J pudo ser ubicado gracias a las cámaras de seguridad.

Al cierre de la jornada, el fiscal destacó que “los imputados pueden mentir o intentar armar un escenario que los beneficie”, pero subrayó que el avance de la investigación se sostiene en pruebas materiales. “Todos los elementos incorporados a la causa fueron verificados y en los próximos días podrían ordenarse nuevos allanamientos”, concluyó.

Una de las acusadas apuntó a su pareja y a una red narco

En su declaración ante el fiscal Carlos Arribas, Celeste Magalí González Guerrero, detenida por el triple femicidio, intentó desligarse del crimen y apuntó directamente a su pareja, Miguel Villanueva, y a un grupo de hombres vinculados al narcotráfico. Según su testimonio, los asesinatos fueron ordenados por Víctor Lázaro Sotacuro, alias “el Duro”, en represalia por el robo de 30 kilos de cocaína.

González Guerrero dijo que, al regresar en la madrugada, encontró a Villanueva con una herida en la mano y manchas de sangre. “Me dijo que la mató con un destornillador clavándoselo en el cuello y después con un fierro”, relató. Aseguró que en la casa había tres hombres con guantes de látex y que las víctimas habían llegado engañadas, creyendo que asistirían a una fiesta.

La mujer sostuvo que los crímenes fueron transmitidos por videollamada a través de una aplicación llamada “Zangi”, hacia dos contactos identificados como “Papá” y “Lima”, presuntos jefes del grupo. También mencionó que su pareja obligó a un joven, Ariel Jeremías Giménez, a cavar en el patio donde luego fueron hallados los cuerpos. “Le dio tres palas para tapar todo”, afirmó ante el fiscal. Dijo además que Villanueva la amenazaba con matarla si lo traicionaba, lo que explicaría sus contradicciones iniciales ante la Justicia.

