Triple narcofemicidio: Celeste Guerrero reveló que Sotacuro no sería un simple remisero sino que era jefe del Pequeño J

La declaración de una de las detenidas por el triple narcofemicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) dio vuelta a una de las hipótesis sobre el rol que habría tenido Lázaro Víctor Sotacuro, quien se había presentado como un simple remisero, pero que sería uno de los líderes. Además, reveló detalles estremecedores sobre el crimen.

De acuerdo con el testimonio que prestó este miércoles Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos en la causa, Sotacuro habría participado en los asesinatos y tendría una jerarquía mayor a la del Pequeño J (Tony Janzen Valverde Victoriano) dentro de la organización criminal.

González Guerrero, una de las primeras en ser detenidas en la causa, era la inquilina del domicilio de Florencio Varela donde ocurrieron los asesinatos. En su declaración, aseguró que los asesinatos fueron transmitidos a través de la aplicación Zangui y que el motivo del crimen sería que dos de las víctimas habrían robado 30 kg de cocaína, pero que, a diferencia de las versiones que apuntan contra la menor, ella la desvinculó de ese hecho.

La mujer señaló que ella no estuvo durante los asesinatos en su casa, sino que indicó que durante ese tiempo salió a vender droga, por lo que los detalles del crimen los habría conocido a través del relato de su pareja, Miguel Villanueva Silva, que está detenido. Además, sostuvo que el martes, cuatro días después del crimen, se enteró de que las jóvenes habían sido enterradas en su patio.

La declaración testimonial de González Guerrero

“Llega el viernes y Julio me llama para que le abra el portón, yo abro, entra una camioneta Chevrolet color blanca, y descienden las tres chicas y tres masculinos más, entre esos masculino estaba Julio, que me ayudó a cerrar el portón”, declaró González Guerrero. “Julio” sería otro de los pseudónimos que usaba el Pequeño J, mientras que Sotacuro se hacía llamar “Duro”.

A continuación afirmó que Villanueva fue uno de los asesinos. “Mi pareja Miguel me dijo que mató a esa chica con un destornillador. Me dice que él le dijo a 'Lara' que si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía”, detalló, según publicó el portal Vía Zeta.

“Me dijo que ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual pero no iba a sufrir como las otras. También me contó que la asfixió y que él le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”, agregó.

Además señaló que “a Brenda la mataron primero, luego Morena y última Lara. Mencionó que a la que le cortaron los dedos, estaban jodiendo con que uno de sus falanges se lo comió su perro llamado Pantera. Así las mataron”.

Por otro lado, confirmó que los asesinatos fueron transmitidos a otros miembros de la banda. “Me dijo que estaban haciendo una videollamada por Zangui con al que le dicen ‘papá’ y su custodio ‘lima’, que estaban en José C. Paz, y le mostraban cómo las mataban”, aseguró.

“Las mataron porque le robaron 30 kilos de cocaína al ´Duro’ (Sotacuro). Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no sé quién fue. Aunque creo que la de 15 años no tenía nada que ver”, señaló.

“Duro (Sotacuro) estaba por encima de Julio, era el que me daba órdenes. Miguel estaba por debajo de Julio. Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías me contó que a Julio alguien, que no sé quién es, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, añadió en su declaración.

González Guerrero habría vuelto a su casa alrededor del sábado a las 4 am, cuando los asesinatos ya habrían sucedido. Afirmó que en el lugar estaban el Pequeño J, Matías Ozorio, Sotacuro, Villanueva y dos personas más.

En su testimonio también dio detalles sobre los escalafones dentro de la organización criminal. Según la jerarquía de mayor a menor, la banda los nombraba como “abuelos”, “papá”, “tío”, “pequeño” y “bebés”. De ahí que a Sotacuro lo nombre como “Tío Julio” y a Valverde como “Pequeño J”.

