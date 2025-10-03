Prisión preventiva para "Pequeño J": la Justicia de Perú definió que podrá ser extraditado a la Argentina

El Poder Judicial de Perú dictó nueve meses de prisión preventiva contra Tony Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", con el objetivo de garantizar su extradición a la Argentina, donde está acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de tres jóvenes mujeres. El acusado será trasladado al penal de Nuevo Imperial, en Cañete, mientras se cumplen los plazos del trámite judicial.

La decisión estuvo a cargo del juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, quien dio lugar al pedido de la Fiscalía tras constatar que el delito por el cual se reclama a Valverde está previsto en el Código Penal de Perú bajo la figura de "homicidio agravado o feminicidio".

Pequeño J está acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez

El magistrado remarcó que no existe un trasfondo de persecución política y que el caso no está prescripto, dado que los hechos investigados ocurrieron entre el 19 y el 30 de septiembre. "Lo que corresponde es verificar que existe doble incriminación y que no se trata de un proceso político", señaló.

La defensa de Valverde

Durante la audiencia, el abogado de "Pequeño J" alegó que su cliente había salido de Argentina por la presión mediática y reiteró su inocencia. También presentó documentos notariales para demostrar supuestos arraigos laboral, domiciliario y familiar, con el fin de evitar la prisión preventiva.

"Pequeño J" habló tras su detención por el triple crimen: "No tengo nada que ver"

Sin embargo, el juez desestimó esos elementos por haber sido firmados únicamente por la hermana del acusado y no constituir pruebas suficientes de arraigo. "La culpabilidad o inocencia será definida por la Justicia argentina, no por la peruana", respondió Chumpitaz.

Camino a la extradición

El juez aceptó el plazo de nueve meses de detención preventiva solicitado por el Ministerio Público, al considerarlo "suficiente para que pueda cumplirse con el trámite de extradición pasiva que formulará la República Argentina". El abogado defensor anticipó que apelará la medida.

En paralelo, el tribunal descartó otorgar comparecencia con restricciones, ya que no se acreditó que Valverde posea arraigo suficiente en el país.

De este modo, Tony Valverde queda detenido en Perú a la espera de que se concrete el pedido formal de extradición de la Argentina, donde deberá responder por los cargos de homicidio agravado con alevosía y violencia de género.

