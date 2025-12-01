Un ginecólogo que enfrenta un juicio por abuso sexual sigue atendiendo en una clínica de su propiedad

Esta semana comienzan los alegatos en el juicio contra el ginecólogo Diego Javier Clementi, imputado por abusos sexuales reiterados en una clínica privada de su propiedad en la localidad de Burzaco, en la zona sur del conurbano bonaerense.

El juicio oral y público, que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora, comenzó el 14 de octubre y juzga a Clementi por los delitos de abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. Hay al menos 14 mujeres que denunciaron a Clementi. “Es desesperante pasar por ahí y ver que sigue atendiendo”, dijo una de las víctimas.

Según el pedido de elevación a juicio, el ginecólogo Clementi habría utilizado siempre la misma operatoria: se aprovechaba de sus pacientes desde el lugar de poder que otorga ser médico y dueño de una clínica, donde sigue atendiendo hasta la actualidad.

Si bien el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lo apartó de su cargo en el Hospital Evita de Lanús, Clementi continúa atendiendo en su clínica privada ubicada en la avenida Espora al 3100 (Burzaco), actualmente bajo el nombre Sur Gametos, antes conocida como Clínica de la Mujer. Las querellantes buscan que se le impida seguir atendiendo: pese a los reclamos realizados ante el Colegio de Médicos de Avellaneda, no se logró su suspensión ni sanción en el ámbito privado, dado que las respuestas han favorecido al profesional hasta que la justicia se expida.

“Es el primer caso de juzgamiento en la Argentina a un médico ginecólogo por situaciones de abusos en contexto de consultas (...) Las víctimas son muchas más que no se animan a denunciar porque no quieren atravesar la situación traumática que implica exponerse a un tribunal”, dijo Claudia Perugino, abogada querellante, en una entrevista con radio Universidad de Lanús.

“Cuando hacemos una denuncia es porque realmente la estamos pasando muy mal. La única reparación es la justicia, porque además Clementi sigue atendiendo de manera privada, y es algo que atormenta a las víctimas. Muchas mujeres hace diez años que no vuelven al ginecólogo por el trauma que les quedó. No es cualquier ámbito, el médico se asienta en ese lugar de poder, porque vamos indefensas, porque nos tenemos que desvestir, ni siquiera podemos salir corriendo, porque estamos desnudas”, planteó Perugino, quien defiende a las víctimas junto a Carlos Zimmerman.

La causa por abuso sexual reiterado

Clementi está acusado de haber abusado sexualmente de al menos 14 mujeres. Estos hechos habrían sido cometidos a lo largo de dos décadas: la primera denuncia data de 2001. Volvió a ser denunciado en 2017 y 2018, pero en ese momento la causa fue archivada por falta de pruebas sin que se realice una investigación exhaustiva, según aseguran los abogados en un comunicado al que accedió PERFIL.

En 2020 se sumó una denuncia, en 2021 una más y a finales del 2022, otras dos. En 2023, más víctimas se animaron a contar lo ocurrido por la difusión masiva del caso, lo que aumentó el número de denunciantes. Luego, se unificaron todas las acusaciones bajo una misma causa judicial.

Clementi está procesado por diez hechos, investigados por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Sebastián Bisquert, especializada en Violencia de Género y Familiar. El juicio oral, que estaba programado para comenzar en abril, se demoró porque la fiscal Viviana Giorgis solicitó tiempo para realizar pericias tanto a las víctimas como al acusado.

“Muchas de las denunciantes somos de la zona, lo hemos cruzado por la calle y es un momento horrible. Es desesperante pasar por ahí y ver que sigue atendiendo”, dijo una de las víctimas. Los querellantes subrayaron que, desde el inicio de las audiencias del juicio, la familia de Clementi se dedicó a hostigar, insultar y violentar a las víctimas, sus familias, amigos y abogados. “Todas las denunciantes estamos de acuerdo en que lo que queremos es que Clementi no vuelva a atender nunca más”, manifestaron.

Esta primera semana de diciembre comenzarán los alegatos en la causa y se espera que la sentencia se dicte durante el mes de diciembre.

