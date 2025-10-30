Desaparición María Cash: buscan revertir el sobreseimiento de Héctor Romero

El fiscal federal Eduardo Villalba busca revertir el sobreseimiento del camionero Héctor Romero, quien transportó a María del Carmen Cash, la joven de 29 años desaparecida el 8 de julio de 2011, en la provincia de Salta. El camionero la subió a su vehículo cuando la joven hacía dedo por la Ruta Nacional 34, en el tramo entre Tucumán y Jujuy.

La audiencia se centra en nuevos elementos de prueba que podrían reabrir la investigación. El defensor público oficial Nicolás Escándar cuestionó la decisión de la jueza Mariela Jiménez, quien cerró el caso en 2011, y afirmó que “el fallo ha valorado pruebas de manera equivocada, incluso algunas que consideramos inexistentes”.

Según la defensa, una pericia que determinó el punto donde María habría descendido del camión indica que el vehículo no podía detenerse allí, lo que genera dudas sobre la reconstrucción de los hechos. También se cuestiona el testimonio de un abogado que aseguró haber visto a la joven con vida, lo que habría desviado la investigación.

“Creemos que es demasiado pronto para cerrar la causa, todavía restan medidas por realizar”, sostuvo Escándar.

La familia de María Cash continúa acompañando el proceso judicial y manifestó su respaldo a la hipótesis del fiscal, quien plantea que la joven podría haber perdido la vida durante su trayecto.

La causa, que ya acumula más de cuarenta tomos, se mantiene abierta como uno de los casos más enigmáticos y sensibles de los últimos años en el país.