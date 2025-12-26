Inundaciones en Corrientes: cayeron 600 mm en cinco días y hay más de 160 evacuados

La ciudad de Corrientes enfrenta una crisis climática sin precedentes. Un nuevo e intenso temporal descargó un volumen de agua que elevó el acumulado de los últimos cinco días a más de 600 milímetros, una cifra que triplica el máximo histórico mensual para diciembre, estipulado en 170 mm.

La magnitud del fenómeno obligó a la Municipalidad y al Gobierno provincial a reactivar protocolos de emergencia y reabrir centros de asistencia.

Hasta el momento, las autoridades informaron que se asiste a más de 160 personas, quienes debieron abandonar sus hogares ante el avance del agua. El operativo de evacuación, liderado por el Comando Operativo de Emergencia (COE), se concentró especialmente en la zona sur de la Capital, donde el terreno no logró absorber la intensidad de las precipitaciones.

Zonas críticas y centros de asistencia

Los barrios más castigados por el anegamiento son La Olla, Costa Esperanza, Pirayuí, Ponce, Santa Rita y Ciudades Correntinas. En estos puntos, el sistema de escurrimiento se vio colapsado por la persistencia de la tormenta.

Para brindar refugio, se habilitaron los siguientes puntos:

Escuelas: N.º 275 y 345 del barrio Laguna Seca .

Centros Integrales Comunitarios (CIC): tres dependencias municipales están activas para recibir familias.

Desde el Gobierno Provincial aseguraron que la respuesta es inmediata, proveyendo a los evacuados de asistencia alimentaria, agua mineral y pañales, mientras los equipos de salud monitorean la situación sanitaria de los niños y adultos mayores alojados.

Cierre preventivo de la Costanera

La infraestructura urbana también sufrió las consecuencias del temporal. El jueves, la Municipalidad de Corrientes dispuso el vallado preventivo de un sector de la Avenida Costanera General San Martín.

El corte total se registra a la altura de la calle Quevedo, en las inmediaciones de la playa Islas Malvinas. La medida se tomó debido a los anegamientos en la calzada que representan un riesgo para el tránsito vehicular y peatonal. Se solicita a los conductores evitar la zona y circular con extrema precaución por las arterias alternativas, ya que el pronóstico de inestabilidad continúa vigente.

Las cuadrillas municipales trabajan en el desobstrucción de pluviales y canales a cielo abierto para facilitar el drenaje, aunque advierten que la saturación del suelo demora el proceso de normalización en los barrios más bajos de la ciudad.