Balance en la UNNE: Larroza destacó la inversión de $40 millones por facultad y proyecta un 2026 con IA

A pocos días de finalizar el ciclo lectivo 2025, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, realizó un balance exhaustivo de su gestión, marcando los hitos en infraestructura y las proyecciones tecnológicas para el futuro inmediato.

En un contexto de fuerte incertidumbre presupuestaria a nivel país, Larroza subrayó la solvencia institucional para mantener activos los campus de ambas provincias.

Uno de los puntos más destacados del informe fue el plan de infraestructura. Según detalló el rector, la UNNE logró canalizar una ayuda económica superior a los 40 millones de pesos para cada facultad, destinada a obras y remodelaciones.

Este avance fue posible gracias a una combinación de recursos propios y un trabajo articulado con los gobiernos de Corrientes y Chaco, supliendo la falta de financiamiento nacional directo para obras.

Ciencia, investigación y legitimidad social

Larroza enfatizó que, pese a la crisis, la universidad no retrocedió en sus funciones sustantivas. “La Universidad es un sistema consolidado que la sociedad continúa legitimando”, afirmó el rector, vinculando esta validación social con la defensa del sistema universitario público vista durante el año.

En ese sentido, ratificó el compromiso de sostener los programas propios para investigadores y la asistencia directa a los estudiantes. Para el directivo, la capacidad de planificación fue la llave para garantizar que las facultades de los tres campus pudieran modernizar sus áreas administrativas y de servicios sociales sin detener la producción científica.

Transformación digital e IA: la mirada en 2026

Al proyectar el escenario para 2026, Larroza anticipó que será un año clave no solo por el recambio de autoridades y las elecciones en las facultades, sino por un salto cualitativo en la gestión administrativa y académica.

El eje central de la próxima etapa será la transformación digital. En diálogo con radio UNNE, el rector adelantó que ya se está trabajando en la modernización de licencias tecnológicas y en la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

“Creemos que la implementación de soluciones con IA va a cambiar el modelo de gestión de gobernar y decidir”, señaló Larroza, marcando una hoja de ruta donde la tecnología servirá para optimizar procesos en medio de la discusión por el Presupuesto 2026.

Sobre este último punto, se mostró optimista en lograr una partida que permita no solo la supervivencia del sistema, sino la expansión territorial de la UNNE en la región.