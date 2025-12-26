Alerta meteorológica en Corrientes: tras los 280 mm de Navidad, el SMN prevé lluvias hasta el martes

La tregua climática parece estar lejos para la capital correntina. Tras un jueves de Navidad devastador, donde cayeron 280 milímetros en apenas diez horas (entre las 6:40 y las 17:00), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico extendido que mantiene en vilo a las autoridades y a las familias afectadas por las inundaciones.

Inundaciones en Corrientes: cayeron 600 mm en cinco días y hay más de 160 evacuados

Con un suelo ya saturado que acumula más de 600 mm en la última semana, los modelos meteorológicos indican que la inestabilidad será la protagonista de los próximos días, con probabilidades de precipitaciones que alcanzan el 90% en momentos críticos.

Cronograma del mal tiempo: día por día

El reporte oficial señala que las condiciones adversas se mantendrán, al menos, hasta el próximo martes. El esquema previsto es el siguiente:

Sábado: se espera un leve respiro durante la franja matutina, con cielo nublado pero sin lluvias de intensidad. Sin embargo, hacia la tarde-noche se activarían nuevamente tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 24°C y los 33°C .

Domingo: el riesgo aumenta hacia el cierre del día. Se prevén lluvias fuertes durante la noche , fenómeno que se extendería con intensidad hasta la madrugada del lunes.

Lunes y martes: continuará la inestabilidad con mejoras temporarias, pero bajo un escenario de alta humedad y probabilidad de chaparrones persistentes.

Riesgo para los sectores vulnerables

La mayor preocupación del Comando Operativo de Emergencia (COE) radica en que las nuevas precipitaciones impactarán sobre cuencas que ya no tienen capacidad de absorción. Actualmente, hay más de 160 personas asistidas en las escuelas N° 275 y 345, y en Centros Integrales Comunitarios.

Las autoridades municipales y provinciales mantienen las cuadrillas en alerta permanente para la limpieza de canales, aunque advierten que la magnitud del agua caída supera cualquier infraestructura pluvial. Se recomienda a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública y mantenerse informados sobre los niveles de alerta del SMN, dado que cualquier lluvia adicional podría profundizar las anegaciones en barrios como La Olla, Pirayuí y Ponce.