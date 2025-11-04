Revelan la sistemática del Terrorismo de Estado de arrojar cuerpos al río Paraná, vinculada a las víctimas de Corrientes y Chaco

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aportó un testimonio fundamental a la causa del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, donde se lleva adelante la búsqueda de los desaparecidos del Terrorismo de Estado en el Chaco. El antropólogo Juan Nobile, coordinador del Nordeste del EAAF, describió la sistemática utilizada por la dictadura militar para hacer desaparecer a las víctimas arrojando sus cuerpos al río Paraná.

Quinta jornada del juicio por Cecilia Strzyzowski: una carta que expuso la manipulación de César Sena

El testimonio de Nobile se incorporó al proceso judicial por el Derecho a la Verdad del caso de Carlos Enrique Tereszecuk.

Identificación y el patrón de Empedrado

El antropólogo repasó las exhumaciones de cuerpos que fueron identificados y restituidos a sus familiares: Rómulo Artieda (2008), Julio Andrés Pereyra (2014) y Carlos Enrique Tereszecuk (2018). Los tres cuerpos habían sido hallados en el río Paraná entre 1976 y 1977, e ingresados como NN en el Cementerio de Empedrado, Corrientes.

Nobile precisó que la reconstrucción se basó en testimonios de pescadores, registros de Prefectura Naval Argentina y el trabajo de los institutos médicos legales.

Los análisis forenses del EAAF determinaron un patrón común de ejecución y hallazgo de estos cuerpos rescatados cerca de Empedrado:

Evidencias de tortura y ejecución: Lesiones óseas compatibles con heridas de armas de fuego (9mm y fusil automático liviano).

Ataduras: Hallazgos de restos de elementos para ataduras de los cuerpos .

Mutilaciones: Existencia de una amputación de falanges de las manos , lo cual estaba descripto en los informes de autopsia originales.

Condiciones del cuerpo: Estaban desnudos, atados de pies y manos, con un corte importante en el abdomen y heridas de disparos de ejecución en el cráneo o el pecho.

El río como estrategia de desaparición

El antropólogo remarcó que la utilización del río Paraná fue una estrategia del Terrorismo de Estado:

"Es una hipótesis muy fuerte, el hecho de haber utilizado el río, como un lugar que favorecería la desaparición de cuerpos, como parte de una estrategia o como parte de una sistemática", relató Nobile.

Esta práctica se registró no solo en el caso de Chaco, sino también en Misiones y Santa Fe, con "altas cantidades de hallazgos de cuerpos flotando en el río, con evidencias similares a las de estos casos de Empedrado".

Valdés celebró la designación de Santilli como ministro del Interior y pidió "profundizar" el diálogo con las provincias

Sentencia por el derecho a la verdad

La Fiscalía Federal solicitó el dictado de un pronunciamiento por el Derecho a la Verdad en el caso Carlos Tereszecuk, ante el fallecimiento o la imposibilidad de identificar a los responsables de su secuestro y asesinato.

Se busca que la sentencia establezca que Tereszecuk fue secuestrado por razones políticas a principio de noviembre de 1976, torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia, ultimado y arrojado al Río Paraná.

Los familiares de Tereszecuk pidieron esta sentencia como reparación y para que contribuya a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad. Además, se solicitó que el fallo reconstruya la sistemática del Terrorismo de Estado de arrojar cuerpos al río, dada la recurrencia del patrón en las ejecuciones y los hallazgos.