Valdés celebró la designación de Santilli como ministro del Interior y pidió "profundizar" el diálogo con las provincias

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, manifestó su conformidad con el nombramiento de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación. El mandatario provincial, que en las últimas semanas había realizado declaraciones críticas por el escaso diálogo con el Gobierno de Javier Milei, utilizó sus redes sociales para felicitar al nuevo funcionario.

Gustavo Valdés planteó a Milei la compensación de cajas jubilatorias y el reclamo por obras públicas nacionales

"Desde Corrientes, mis felicitaciones a Diego Santilli por su designación como Ministro del Interior", expresó Valdés.

El gobernador de la UCR agregó que espera que, con Santilli en el cargo, se pueda "profundizar tanto el trabajo como el diálogo entre Nación y provincias para alcanzar buenos resultados. Hay mucho por hacer", concluyó.

La agenda del nuevo ministro

Por su parte, Diego Santilli anticipó que su rol se centrará en la escucha activa de los gobernadores, aunque siempre "dentro del marco definido por el Presidente", cuyo eje principal sigue siendo el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit.

El nuevo ministro del Interior recordó que desde 1994 la Argentina no logra concretar una reforma de la Coparticipación Federal, tema que consideró vigente.

Finalizó el escrutinio en Corrientes que ratificó el reparto de bancas y destacó el éxito de la Boleta Única de Papel

Sin embargo, en declaraciones a radio Mitre, marcó la prioridad en la que deberá avanzar primero el diálogo con las provincias: