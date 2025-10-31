Finalizó el escrutinio en Corrientes que ratificó el reparto de bancas y destacó el éxito de la Boleta Única de Papel

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas en Corrientes finalizó sin grandes cambios, ratificando el resultado provisorio y confirmando el reparto de bancas en juego para el Congreso Nacional.

El secretario electoral, Juan José Ferreyra, destacó la rapidez del proceso: "El escrutinio se terminó en dos días y medio, fue muy rápido", afirmó.

Resultados ratificados y reparto de bancas

El escrutinio final confirmó las posiciones de las tres alianzas que se repartieron las bancas de diputados nacionales que estaban en disputa, asegurando cada una un representante a partir del 10 de diciembre:

Vamos Corrientes: 33,91% (1 banca)

La Libertad Avanza: 32,67% (1 banca)

Fuerza Patria: 28,32% (1 banca)

Éxito y ahorro de la Boleta Única de Papel (BUP)

El funcionario electoral puso en valor la primera implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en Corrientes, que dejó "buenas impresiones en el electorado y también en los apoderados de los partidos". Según Ferreyra, la BUP "facilitó muchísimo" el escrutinio definitivo y "descomprimió el trámite" de fiscalización previo a las elecciones.

Además del beneficio operativo, el sistema implicó una reducción de costos histórica. En diálogo con We! News, Ferreyra estimó que, a diferencia de elecciones anteriores, con la BUP "se ahorró 228 millones de boletas". En toda la provincia se usaron alrededor de 982.450 BUP más las boletas de contingencia, un número significativamente menor.

Reiteran alerta por estafa de multas

Por último, el secretario electoral se refirió a la estafa que está circulando por correo electrónico sobre supuestas multas por no votar. El funcionario reiteró que el correo [email protected] es falso y simula ser enviado por la aplicación MI ARGENTINA para robar datos a través de un enlace malicioso.

Ferreyra fue enfático: "No se manda nada por correo". Recordó que la justificación de la inasistencia debe hacerse "de motus propio en la página (https://infractores.padron.gob.ar/) o sino se acerca al juzgado electoral, en un plazo de 60 días".