Corrientes: Cristian Olivetti ratificó su triunfo por 170 votos y es el nuevo intendente de Esquina

El recuento definitivo de las elecciones municipales en la ciudad correntina de Esquina ratificó el ajustado triunfo de la fórmula Cristian Olivetti - Ángel Piciochi para la intendencia. Tras el escrutinio de las 77 mesas realizado en la Legislatura provincial, Olivetti se impuso por apenas 170 votos de diferencia.

Gustavo Valdés destacó el triunfo de Milei, pero advirtió que deberá consensuar con otros bloques para imponer leyes

La fórmula de Esquina Crece logró un total de 7.133 votos, superando a sus rivales de Vamos Corrientes (Arnoldo Rohner y Walter Vallone), que obtuvieron 6.963 votos. El recuento confirmó los guarismos iniciales e incluso le permitió a Olivetti recuperar 6 votos.

El intendente electo celebró el resultado en sus redes sociales:

"Se confirmó lo que el ciudadano el domingo (26 de octubre) eligió. ¿Qué eligió? Que Esquina crezca. Empecemos a pensar lo que se viene para Esquina", publicó Olivetti.

El complejo ajedrez político detrás del triunfo

El triunfo de Olivetti se dio con el impulso del actual intendente Hugo Benítez, quien, a pesar de su mística peronista, había sellado una alianza con el gobernador radical Gustavo Valdés. Esta alianza le permitió a Benítez ser incorporado a la grilla de candidatos a diputados provinciales.

La victoria de un referente promovido por Benítez generó una reacción inmediata del Partido Justicialista (PJ) correntino, que vio una oportunidad para recuperar a su antiguo aliado.

Virginia Gallardo tras el batacazo: "El correntino votó por el presidente y el modelo de país que queremos"

La presidenta del PJ de Corrientes, Ana Almirón, usó sus redes sociales para enviar un claro mensaje político: ""El que gana conduce, el que pierde acompaña". Siempre es bueno recordar al General", escribió Almirón, en una clara alusión a retomar el diálogo.

El mensaje cerró con una felicitación a ambos: "Felicitaciones al flamante intendente de Esquina, Cristian Olivetti, y a quien el 10 de diciembre le entregará las llaves del municipio, Hugo Benítez".

Cristian Olivetti asumirá como nuevo intendente de Esquina el próximo 10 de diciembre.