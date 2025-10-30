Gustavo Valdés asistió a la reunión con Milei en Casa Rosada para acordar reformas

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, estuvo presente este jueves en la Casa Rosada para la cumbre de mandatarios provinciales convocada por el presidente Javier Milei. La reunión tuvo como objetivo central iniciar el debate sobre los consensos necesarios para que las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo y el Presupuesto 2026 consigan el apoyo necesario en el Congreso.

En el encuentro, que no tuvo grandes trascendidos de los detalles, el mandatario correntino se sentó frente a Milei, flanqueado por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Antes de viajar, Valdés había señalado que su principal rol en la reunión sería "principalmente a escuchar", reconociendo que el Gobierno Nacional tiene "una necesidad de salir a mostrar que conversa con los gobernadores".

"El Presidente necesita leyes, quiere modificar la ley previsional, quizás alguna reforma tributaria”, explicó Valdés. Sin embargo, también advirtió: “Habrá que ver si también están dispuestos a escuchar lo que necesitamos nosotros, porque diálogo implica que hablen dos", agregó, marcando la postura negociadora de las provincias.

Pedidos y reclamos de infraestructura

El gobernador Valdés aclaró que su asistencia no se limitaría solo a escuchar. Señaló que insistiría en la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos asumidos en materia de infraestructura para Corrientes.

La agenda de reclamos del mandatario incluye:

Finalización de la autovía de la Ruta 12 .

Finalización de la Ruta 126 entre Sauce y Curuzú Cuatiá.

Finalización de las obras de líquidos cloacales .

Avance y gestión del segundo puente, que ya tiene financiamiento asegurado.

En diálogo con radio Continental, el gobernador subrayó que sus peticiones no son "nada discrecional ni extraordinario, solo gestión y cumplimiento" de las responsabilidades previamente firmadas.