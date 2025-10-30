Yacyretá: Aña Cuá retoma las obras y anticipan 900 empleos en Ituzaingó y Ayolas

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dio un paso definitivo para la concreción de una obra energética clave para la región. El Comité Ejecutivo confirmó la continuidad de las obras de maquinización del brazo Aña Cuá tras aprobar las garantías presentadas por el consorcio Aña Cuá WRT (integrado por Webuild, Rovella y Tecnoedil).

Inundaciones en Corrientes: hay más de 137 evacuados en San Luis del Palmar por el desborde del Riachuelo

La decisión fue tomada en una reunión en Asunción, encabezada por los directores ejecutivos de ambas márgenes, Luis Benítez Cuevas (Paraguay) y Alfonso Peña (Argentina). Ambos destacaron el avance técnico y administrativo que garantiza la reanudación plena de los trabajos.

Impacto económico y laboral del proyecto

La continuidad de Aña Cuá es crucial para el desarrollo energético y económico. La obra permitirá:

Aumento de ingresos: Se incrementará la capacidad de generación eléctrica de Yacyretá en un valor estimado de USD 80 millones anuales , fortaleciendo la matriz energética binacional.

Empleo y desarrollo regional: Impulsará la reactivación productiva en Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Corrientes), con la contratación de más de 900 trabajadores y la movilización de proveedores locales de bienes y servicios.

El director paraguayo, Luis Benítez Cuevas, enfatizó que Aña Cuá representa: “más trabajo, más ingresos, más comercio y, sobre todo, más energía, que es lo que necesitamos para desarrollarnos y atraer inversiones industriales”.

Primera turbina para 2028

Los directores señalaron un "grado de avance muy significativo" en los componentes electromecánicos del proyecto, lo que permitirá que la primera de las tres turbinas Kaplan entre en funcionamiento durante el año 2028.

Corrientes: Vialidad provincial asume la reparación del socavón en la Ruta 12 y le puso fecha a la conclusión de la obra

Por su parte, el director ejecutivo argentino, Alfonso Peña, subrayó el valor estratégico de la obra, destacando que su continuidad refleja "una decisión política firme y sostenida: avanzar con proyectos que generan energía limpia, empleo genuino y desarrollo federal".

Peña concluyó que el emprendimiento "fortalece la integración con la República del Paraguay y demuestra que, cuando los recursos se administran con criterio y visión, es posible concretar obras que transforman realidades y promueven el progreso de ambos países”.