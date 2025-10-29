Corrientes: Vialidad provincial asume la reparación del socavón en la Ruta 12 y le puso fecha a la conclusión de la obra

Ante la urgencia de reestablecer el tránsito en un corredor clave de la región, el Gobierno de Corrientes asumió, con recursos propios, los trabajos de reparación en la Ruta Nacional N.º 12, pese a ser una infraestructura de competencia de Vialidad Nacional.

Socavón en Ruta 12: todos los desvíos vehiculares hacia Misiones y Corrientes Capital

La arteria se encuentra con corte total en el kilómetro 1.187, en cercanías a Itá Ibaté, debido a un socavón en una alcantarilla provocado por las recientes lluvias.

El presidente de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Luis Cardoso, se trasladó este miércoles a la zona para supervisar el inicio de las tareas y estimó que, "si el tiempo acompaña, las obras de reparación estarían culminando el sábado".

Trabajos provinciales para habilitación nacional

Las acciones buscan solucionar de inmediato el problema que está generando grandes complicaciones y desvíos en la circulación dentro de la provincia. Cardoso detalló las tareas técnicas que se realizan:

Corte del escurrimiento: se está realizando un corte del flujo de agua para permitir el trabajo en seco. Sellado de la filtración: se inyectará una mezcla de arena cemento (RDC) para sellar la filtración entre la alcantarilla, el hormigón y el suelo del núcleo. Protección hidráulica: finalmente, se colocará piedra de voladura aguas abajo para "frenar la retroerosión" y aguas arriba para reducir la velocidad y la energía del escurrimiento del agua.

Cardoso subrayó que, si bien la Provincia asume la ejecución, la habilitación definitiva de la RN 12 será por "orden de Vialidad Nacional y de la empresa de corredores viales", una vez que se analice técnicamente la situación.