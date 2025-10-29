Socavón en Ruta 12: todos los desvíos vehiculares hacia Misiones y Corrientes Capital

La Ruta Nacional 12 continúa con un corte total a la altura del kilómetro 1.187, en la ciudad correntina de Itá Ibaté, debido al socavón provocado por el colapso de una alcantarilla tras las intensas lluvias registradas en la provincia. Vialidad Nacional reiteró que el corte se mantiene para preservar la seguridad de los usuarios mientras continúan los trabajos de reparación.

El organismo nacional dispuso desvíos obligatorios y caminos alternativos para el tránsito, solicitando a los conductores extremar las medidas de seguridad y circular con la máxima precaución.

Desvíos obligatorios por sentido de circulación

Vialidad Nacional detalló los caminos alternativos que deben tomar los vehículos, diferenciados por el sentido de circulación:

Sentido hacia Misiones / Ituzaingó:

Quienes transiten en dirección a las ciudades de Ituzaingó o a la provincia de Misiones , al llegar a la altura de la ciudad de Saladas , deberán desviarse y tomar la Ruta Nacional 118 .

Deberán continuar por la RN 118 hasta empalmar nuevamente con la Ruta Nacional 12 Norte (a la altura del kilómetro 1.206,68).

Quienes se dirijan únicamente a Corrientes – Capital y alrededores, pueden continuar por la Ruta Nacional 12 sin tomar el desvío anterior.

Sentido desde Posadas / Corrientes Capital:

Los conductores que transitan desde Posadas (Misiones) hacia Corrientes Capital o el sur de la provincia, deberán desviarse y tomar la Ruta Nacional 118 .

Deberán continuar por la RN 118 hasta llegar a Saladas, donde podrán retomar nuevamente la Ruta Nacional 12 (a la altura del kilómetro 940 - Cuatro Bocas Saladas) para dirigirse a la capital o continuar hacia el sur.

Restricción para vehículos menores

Vialidad Nacional especificó que la Ruta Provincial N° 5, que conecta con la Ruta Nacional 118 y la Ruta Nacional 12 (en la zona de Corrientes Capital, Rotonda de la Virgen de Itatí), estará únicamente habilitada para el tránsito de vehículos menores a un peso de 3.500 kilos.

Se recomienda a los usuarios respetar las señales de tránsito, acatar las indicaciones del personal de seguridad, disminuir la velocidad y considerar la posible presencia de animales sobre la calzada en los caminos alternativos.