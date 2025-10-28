Juicio por Cecilia Strzyzowski: en el primer día, 40 personas fueron descartadas del jurado popular

La primera jornada del juicio por jurados en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski finalizó este martes con un cuarto intermedio y una importante depuración del padrón inicial: unas 40 personas fueron excluidas del proceso de selección.

De los 250 potenciales jurados citados para esta etapa, asistieron 166, mientras que otros 100 ciudadanos fueron convocados para este miércoles, confirmaron fuentes judiciales consultadas por Perfil NEA.

Un proceso sin entrevistas formales

Durante la audiencia, no se realizaron entrevistas personales ni se avanzó aún con los cuestionarios de voir dire habituales. Los presentes manifestaron razones de salud, dificultades económicas o condiciones familiares que les impiden participar. Entre los argumentos más frecuentes, varias personas señalaron ser el único sostén del hogar, lo que imposibilitaría cumplir con las semanas de debate previstas.

Solo dos de los convocados admitieron tener una opinión formada sobre el caso, y también fueron apartados. El resto de los ciudadanos continúa bajo evaluación para determinar su aptitud como jurados.

Cómo sigue la selección

La jueza técnica Dolly Fernández, a cargo del proceso, retomará mañana a las 8 la audiencia de selección en el Centro de Convenciones Gala, donde también está previsto continuar el jueves.

Una vez completada la integración del jurado —con 12 titulares y al menos 2 suplentes—, el debate oral se trasladará al Auditorio del Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42).

Allí se desarrollarán las audiencias del juicio los días 31 de octubre y 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre.

Las etapas del juicio

Una vez conformado el jurado, el proceso se estructurará en seis momentos clave:

Instrucciones iniciales: la jueza explicará las normas y responsabilidades del jurado. Alegatos de apertura: presentarán sus teorías del caso el Equipo Fiscal Especial, las querellas y las defensas. Producción de prueba: declaración de testigos, peritos y presentación de evidencias. Alegatos de clausura: cada parte expondrá sus conclusiones. Instrucciones finales: la jueza resumirá los hechos y las opciones de veredicto. Deliberación y veredicto: el jurado deliberará —por un mínimo de dos horas— y emitirá un veredicto unánime.

Los imputados

César Mario Alejandro Sena: acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en carácter de autor .

Emerenciano Sena y Marcela Acuña: partícipes primarios del mismo delito.

Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: acusados de encubrimiento agravado.

Quiénes intervienen en el juicio