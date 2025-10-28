Tragedia en Corrientes: murió un bebé de cinco meses tras el vuelco de un auto sobre la Ruta 14

Un bebé de cinco meses murió este martes tras un despiste y posterior vuelco de un automóvil en cercanías a la ciudad correntina de Santo Tomé.

El trágico siniestro vial se registró al mediodía sobre la Ruta Nacional 14, frente al paraje Desiderio Sosa. Un automóvil en el que viajaban cuatro ocupantes despistó y volcó por razones que están siendo investigadas por las autoridades.

Tras el accidente, el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital de Virasoro, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

Los otros tres ocupantes del vehículo presentan lesiones de gravedad. Aunque estaban conscientes, se encontraban en estado de shock y fueron derivados para su atención al Hospital de Santo Tomé, precisaron fuentes policiales.

En el lugar del hecho, trabajaron personal de la Policía Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, Bomberos de Santo Tomé y varias ambulancias para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes. Al momento, la identidad de las víctimas no fue informada.