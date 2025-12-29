Un joven efectivo de la Policía Bonaerense fue desafectado de la fuerza y enfrenta una causa penal luego de haberse filmado disparando al aire con una escopeta durante los festejos de Navidad. El episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Cañuelas y se viralizó en las redes sociales luego de que se difundiera el video, causando conmoción por el caso de la niña de 12 años herida por una bala perdida en Villa Sarmiento.

El hecho ocurrió el 24 de diciembre, exactamente a la medianoche, cuando el agente de 22 años, que presta servicio en la Comisaría 1ª de la mencionada localidad cercana al Conurbano bonaerense, se grabó efectuando los disparos en el estacionamiento de la dependencia policial. El funcionario investigado tomó una escopeta y realizó al menos cuatro disparos, según se observa en la grabación.

Bala perdida: Angelina pelea por su vida y analizan un video clave

En el archivo, que publicó el propio oficial en sus redes sociales, se lo observa vestido de civil y el momento en el que realiza dos tiros al aire, después recarga los cartuchos y hace dos más. Al tomar la situación estado público, se aceleró la intervención de las autoridades y el medio InfoCañuelas confirmó que el comisario Fabián Ernesto Rolón inició un sumario administrativo contra el joven.

Asimismo, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dispuso la inmediata desafectación del servicio, y el uniformado hasta podría ser expulsado de manera definitiva.

Los imvestigadores explicaron que se registró que en la filmación utilizó proyectiles anti-motín, que tienen una baja carga de pólvora. De todas formar, el accionar del policía significó una maniobra que está prohibida y que igualmente podría haber provocado lesiones o hasta la muerte de algún vecino.

Desde la fuerza señalaron que el uso del arma fuera de los protocolos establecidos representa un riesgo y una violación directa, constituyendo una falta grave. En relación a la causa penal, el joven fue imputado por el delito de abuso de armas.

Bala perdida: el caso que conmociona a la sociedad

El episodio que tuvo lugar en la comisaría 1º de Cañuelas se conoce en un contexto particularmente sensible, luego de que Angelina I., una nena de 12 años, fuera alcanzada por una bala perdida mientras celebraba la Navidad junto a su familia en Villa Sarmiento, partido de Morón. La menor permanece internada en estado crítico en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando la pequeña se encontraba frente a su casa, en el cruce de las calles Pedro Castelli y Madero, y cayó repentinamente al suelo, expresando que le "ardía" la cabeza. Le detectaron una herida sangrante en la nuca, por lo que la llevaron al Hospital San Juan de Dios, donde la derivaron al corroborar que tenía un proyectil alojado en la parte posterior del cráneo.

Según el comunicado oficial, al que accedió PERFIL, la chica sigue en estado crítico, pero estable y, por el momento, no se registraron nuevas complicaciones. Por el momento, no se logró identificar quien fue el responsable de realizar el disparo que hirió a Angelina.

Tras el incidente se inició una causa, que quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón. Actualmente, se realizan diferentes medidas para esclarecer en qué circunstancias ocurrió el hecho, como el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, a la espera de pericias para determinar el calibre de la bala y el origen del disparo.

