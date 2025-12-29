Ornella Calvete presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello para pedir su sobreseimiento en la causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), alegó que tiene "absoluta ajenidad" con los hechos investigados por la justicia y explicó por qué tenía 700 mil dólares en su domicilio.

En el texto, la exfuncionaria del Ministerio de Economía aseguró que los cerca de 700 mil dólares que la policía encontró en el marco de un allanamiento en su casa no le pertenecían. En cambio, afirmó que ese dinero era de la empresa INDECOMM S.R.L., donde figuraba como accionista su padre, Miguel Ángel Calvete, un dirigente sindical y empresario con trayectoria en el sector comercial y vínculos con droguerías, también imputado en la causa ANDIS y actualmente preso por otra causa.

Ornella Calvete asegura que ese dinero estaba en el domicilio, propiedad de su padre Miguel Ángel, desde antes de que ella se hubiera mudado allí, en marzo de 2025. Contó que su padre dejó el dinero en el inmueble antes de mudarse en marzo de 2025, por problemas en otra causa judicial. Ella afirma que no sabía del monto exacto ni del origen de los fondos, pero que su padre le había garantizado que todo estaba "en blanco". Según sostiene, no tocó ni usó ese dinero, que la Policía halló intacto el 9 de octubre de 2025, junto con 19 millones de pesos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El triángulo Calvete-Cardini-Neuss: operadores, dinero en efectivo y conexiones libertarias en el escándalo ANDIS

Si bien Miguel Ángel Calvete no era funcionario del ANDIS, el juez y el fiscal Franco Picardi consideran que actuaba como una suerte de operador "paraestatal": conectaba funcionarios de la ANDIS con droguerías y proveedores privados. También gestionaba direccionamientos en compras de medicamentos e insumos. La fiscalía lo acusa de cobrar sobreprecios de coimas de entre 3 y el 8 por ciento.

"Era una broma", la explicación (tardía) que dio Ornella Calvete sobre el uso del verbo "karinear"

En el escrito, Calvete rechazó cualquier vínculo con los chats que intercambió con su padre y que el fiscal Franco Picardi usó como prueba. Dijo que las conversaciones hablaban de una posible importación de agroquímicos, no de proveedores de la ANDIS.

Sobre la frase "no me hagas karinearte la comisión", que aludía a quedarse con un 3 por ciento, afirmó que se trató de una broma en una charla privada entre familiares. Cuestionó que se tomara en serio esa expresión, dada la intimidad del diálogo y el contexto público del caso. Además, remarcó que no mantenía relación societaria con INDECOMM ni con el sector de la salud, y que nunca intervino en contratos de la agencia.

Ornella Calvete pidió por su sobreseimiento

Ornella Calvete ocupó el cargo de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde septiembre de 2024. Renunció en noviembre de 2025, tras trascender el allanamiento en su casa de Buenos Aires y el secuestro del dinero. Su nombre apareció en la causa por chats con el padre y por el hallazgo de los fondos.

Calvete relató en el descargo la complejidad de su vínculo con el padre, marcado por problemas de salud mental de él. Expresó confianza en la integridad de su padre, a pesar de su situación procesal actual. Pidió que la Justicia considerara su ajenidad total con los hechos investigados y la sobreseyera de inmediato. Fuentes judiciales indicaron que el juez evaluará este pedido junto con el resto de las pruebas recolectadas.

La causa ANDIS investiga presuntos sobornos y direccionamientos en la compra de medicamentos e insumos para la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo. Ornella figura imputada junto a su padre, Spagnuolo y otros como Patricia Canavesio y Diego D’Giano. Los fiscales apuntan a irregularidades en contratos públicos, con audios, mensajes y cuadernos que sugieren comisiones ilegales del 3 al 8 por ciento.

La maniobra involucró contratos por miles de millones de pesos entre 2023 y 2025, con empresas como INDECOMM (vinculada a Calvete), Profusión y Profarma. Calvete se negó a declarar en indagatoria en noviembre de 2025 y el juez dictó su prisión preventiva en esta causa.

La AFA y un circuito millonario en el exterior: fondos, sociedades fantasma y gastos de lujo

Mientras, Miguel Ángel Calvete cumple una condena firme de cuatro años de prisión en Ezeiza por otra causa anterior: explotación económica de la prostitución ajena (proxenetismo). En 2019, el Tribunal Oral Criminal 8 lo condenó junto a su hermano por facilitar la prostitución en departamentos propios, con alquileres abusivos y control sobre las mujeres. La detención por esta condena se efectivizó en octubre de 2025, durante los allanamientos de ANDIS.

La Justicia avanzó con allanamientos en octubre de 2025, citaciones a indagatoria y peritajes sobre audios que iniciaron el caso. Ornella se presentó en Comodoro Py en diciembre, pero optó por un escrito en lugar de declarar oralmente. El fiscal Picardi analiza las pruebas, mientras surgen nuevos elementos, como cuadernos de Calvete padre con anotaciones de pagos. El juez Casanello evalúa pedidos de sobreseimiento y nulidades, y la causa sigue en instrucción con posibles apelaciones ante la Cámara Federal.

MB/ML