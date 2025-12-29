La Justicia avanza para determinar el caso de Gabriel González, el hombre que murió tras recibir un disparo en medio de un operativo de la Policía de a Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Lugano. Tras conocerse que la cúpula de la fuerza apartó al oficial implicado en el hecho, hay un segundo agente investigado por "encubrimiento" en el caso que fue calificado como "gatillo fácil" por la familia de la víctima y distintas organizaciones sociales.

El hecho ocurrió el 25 de diciembre pasado en el cruce de las calles Chilavert y Araujo, en el asentamiento Villa 20, cuando integrantes la División Unidad Táctica de Pacificación asistió tras un llamado donde se advertía de una pelea en la zona. En los videos que fueron filmados por los vecinos se ve un enfrentamiento entre los agentes y distintas personas, y según el parte oficial ante las agresiones debieron "emplear material anti disturbios".

Investigan la muerte de un hombre durante un operativo policial en Lugano

“Desde el Ministerio de Seguridad se ratifica que a la Policía se la debe respetar y no se la puede agredir. Y si algún efectivo actúa fuera de la Ley deberá afrontar las consecuencias de sus actos”, informó una fuerte a este medio. En ese sentido, se señaló que el funcionario que habría efectuado el disparo es un oficial primero de la comisaría 8 A, cuya identidad aún no trascendió pero ya habría sido identificado.

"Se inició una investigación disciplinaria que derivó en la decisión de pasarlo a disponibilidad, a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos en Lugano. El sumario interno está a cargo de la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad -porteño- y de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad", indica la información.

El lugar donde sucedió el hecho.

La investigación penal por la muerte de González, que tenía 45 años, está a cargo del Juzgado en Criminal y Correccional N° 20, que ya inició actuaciones junto a personal de la División Homicidios de Policía Federal. Durante el operativo participaron al menos seis oficiales, y hay un segundo policía investigado por supuestamente "encubrir" el hecho.

El jueves de Navidad, alrededor de las 12:48 horas, ingresó un llamado al 911 de una mujer que pidió la presencia de la Policía en la zona mencionada, porque "había personas alcoholizadas estaban tirando botellas contra su domicilio". Luego, se recibieron dos llamados más al número de emergencias, denunciando "una pelea entre vecinos con personas" que se arrojaban botellas entre sí.

"La División Unidad Táctica de Pacificación que solicitó el cese de las agresiones y al no acatarse la orden se inició una refriega con las personas que estaban peleando. Los efectivos policiales comenzaron a ser agredidos físicamente recibiendo golpes de piedras y botellas. Y tres policías resultaron con lesiones de distinta gravedad. Ante esta situación solicitaron refuerzos", se precisó de manera oficial.

Lugano: González murió por "lesiones por proyectil de munición múltiple"

En el contexto de los enfrentamientos, Gabriel González llegó al lugar en auto cuando los uniformados intentaban disuadir y reducir a los vecinos utilizando sus bastones. "Tenía la intención de llegar a su casa y la Policía no lo dejó pasar. "Pensó que el problema era con su hijo, quien creyó que estaba en su casa en ese momento. Él era ajeno a todo lo que estaba pasando”, según trascendió. Otra versión sostiene que intentaba proteger a su hijo.

En las imágenes captadas por los celulares de los testigos, se lo ve con el torso desnudo y un pantalón corto enfrentando a golpe de puño a los agentes. Entonces, se observa que llega una camioneta de apoyo, el agente acusado desciende y le dispara con lo que serían postas de goma y "no letales".

El hombre fue atendido por personal médico del SAME con una herida a la altura del tórax y trasladado al Hospital Piñeiro, donde se confirmó su muerte. "El anticipo preliminar de la autopsia, informado hoy a la familia de Juan Gabriel González, es conciso y claro: Lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa", dio a conocer la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).

Sin embargo, no se constató aún si esas municiones eran postas de goma o de plomo. "Juan Gabriel recibió un impacto directo al cuerpo de alguna de las armas largas utilizadas por los policías de la Ciudad, tal como se ve en los videos ya conocidos. "No sabemos todavía qué tipo de cartuchería utilizaron", sumó la organización.

Por su parte, la herramienta digital colaborativa conocida como "Mapa de la Policía" -clave en la identificación del gendarme Héctor Guerrero, como el responsable de disparar un cartucho de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo- detalló que González "fue disparado por un agente que acababa de llegar a la escena, portando un arma que parece ser una escopeta Mossberg".

Durante el procedimiento también fueron detenidos Dante, hermano de Gabriel, y otro hombre llamado Néstor Chávez, imputados por atentado y resistencia a la autoridad. También fue arrestada la esposa de la víctima, Nelly Portillo, que recibió un disparo en la pierna, fue internada y más tarde recuperó la libertad junto a los otros dos acusados.

FP