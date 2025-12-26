Investigan la muerte de un hombre durante un operativo policial en Lugano

La Justicia Nacional investiga la muerte de un vecino del barrio porteño de Lugano, ocurrida durante un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Navidad. La familia del hombre denunció un presunto caso de “gatillo fácil”, mientras que en el procedimiento se registraron al menos cuatro heridos de distinta gravedad, entre la esposa de la víctima y tres oficiales.

El hecho ocurrió este 25 de diciembre pasadas las 13 horas en el cruce de las calles Chilavert y Araujo, tras un llamado a las autoridades por “disturbios” en la zona de la Villa 20. Aunque todavía no trascendió el motivo, en un momento los vecinos y los agentes de la División Unidad Táctica de Pacificación comenzaron a enfrentarse.

En las imágenes, captadas por diferentes personas que se encontraban en el lugar y luego se viralizaron en las redes sociales, se observa cómo tres policías utilizan sus bastones para intentar reducir a un hombre que lleva el torso desnudo y responde con golpes de puño y patadas. Además, se observa a un hombre de remera clara y gorra roja y a una mujer vestida de negro buscando apaciguar la situación.

En un momento, un cuarto agente desciende de la patrulla y dispara con una escopeta -que sería de postas de goma- contra el sujeto, quien cae desplomado al piso. Mientras tanto, otro móvil estaciona detrás del primero y se escuchan otras detonaciones.

La abogada María del Carmén Verdú, activista de la organización CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), confirmó que el fallecido fue identificado como Gabriel González, de 45 años. “Además, su compañera, Nelly Portillo, está internada con un disparo en la pierna”.

“Tanto ella como ella como las otras dos personas que se ven en el video, que uno es Dante, hermano de Gabriel, y el otro se llama Néstor Chávez, están detenidos e imputados por atentado y resistencia a la autoridad”, explicó en diálogo con radio AM 750. Según pudo averiguar este medio, los hombres de 21 y 32 años y la mujer de 42 ya fueron liberados.

Según la letrada, los integrantes de la fuerza porteña habrían llegado al lugar con el requerimiento de pedirle a las personas que “bajaran la música” o que no provocaran ruidos en la vía pública. “Ante la protesta de esta gente empiezan los golpes y empujones. Ellos tratan de defenderse como pueden, desarmados como se advierte en el video, vuela alguna patada y manotazo, y allí se produce la cantidad de disparos que impactan en estas dos personas”, manifestó Verdú.

Causa judicial y sumario interno por el operativo

Según una fuente cercana al expediente, el personal policial no utilizó armas de fuego durante el operartivo, sino que se hizo uso de material antidisturbio -como armas disuasivas, gases, sprays de pimienta-. Además de los golpes, los tres agentes heridos habrían recibido golpes de piedras y botellas, mientras que Gabriel González fue asistido por el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) con una herida a la altura del tórax, y trasladado de emergencia al Hospital Piñeiro, donde se constató su fallecimiento.

Tras el episodio, se inició una causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que dispuso iniciar actuaciones con la Policía Federal. Entre otras medidas ordenadas, la Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para aportar a la investigación, dijeron a PERFIL.

La Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la fuerza porteña intervienen en las pesquisas y se inició un sumario interno para determinar si hubo o no responsabilidades por parte de los oficiales. Además, se espera el resultado de la autopsia para conocer la mecánica en la que se produjo la muerte del hombre.

Por su parte, Oscar Villaverde, docente de la Escuela Técnica N° 13 de Lugano y primo de González, grabó un mensaje en el que afirmó: “Hubo un forcejeo con la policía, tras defender a su hijo, asesinaron a quemarropa a mi primo Gabriel e hirieron de bala a su mujer, quien se encuentra detenida en el Hospital Grierson por resistencia a la autoridad, con una herida e incomunicada”.

Ante esta situación, la familia de la víctima, la CORREPI, otras organizaciones y agrupaciones convocaron a una movilización para este viernes a las 16 horas en la intersección de las avenidas Cruz y Escalada.

