El oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Peloso fue detenido y separado de manera preventiva de la fuerza después después del brutal episodio que desató en la localidad de Morón. Está acusado de asesinar a balazos a Juan Manuel de Vita, un joven de 19 años que lo increpó después de que el agente atropellara y dejara en grave estado a su primo, que circulaba en moto.

La fiscal Valeria Courtade imputó a Peloso por el delito de "lesiones culposas en concurso real" contra José Luis Zárate, que había salido en moto a comprar galletitas para su hijo de 3 años y que actualmente lucha por su vida, internado en el Hospital Posadas. También le indilgó el "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" contra Juan Manuel.

Según reconstruyeron las fuentes de la investigación, al adolescente le gatilló seis veces desde su auto, a pocos metros de un lugar en el que jugaban dos niños, cuando se bajó de un vehículo que lo siguió para reprocharle su actitud. Su familia contó que el joven estaba a punto de ser padre, ya que su novia cursa un embarazo de cuatro meses, y juntaba dinero con trabajos de albañilería y pintura.

“Ya se estaba preparando para todo, todavía no vivía con la novia. Queremos que el asesino pague lo que tenga que pagar", expresó Sabrina, esposa de Zárate, en diálogo con el canal TN.

En ese sentido, la mujer se refirió a la situación de su pareja y comentó que suele salir con su hijo en la moto cuando se mueve cerca de su casa, pero que en ese momento viajaba solo. “Con el golpe que tiene mi marido, mi hijo no hubiera sobrevivido", agregó. Además, acusó al policía de haberlo chocado y escapar: "Hizo abandono de persona".

"Saqué la pava para tomar unos mates y esperarlo en la puerta. Ahí vinieron los vecinos para avisarme que lo habían atropellado. Lo chocó, lo dejó tirado en el piso, frenó para ver, porque en la cámara de los vecinos se observa que el frena para mirar, y se va. Fui a hacer la denuncia a la comisaría y después nadie se acercó a mi casa para preguntarme nada", añadió.

Por último, dijo que se enteró que el integrante de la fuerza porteña estaría buscando justificar su accionar: "Va a decir que le quisieron robar, para justificarse; sabemos que la quiere dibujar".

El primer hecho ocurrió este sábado por la mañana, cuando el efectivo circulaba junto a su hijo por la calle Los Criollos en el barrio 20 de Junio, a bordo de un Renault Sandero rojo. En ese camino, atropelló a Zárate, de 39 años, y escapó sin asistirlo.

Más tarde, se presentó en la Comisaría Morón 4°, pero sin el auto y lo obligaron a que regrese con el rodado. Cuando lo hizo, fue reconocido por amigos y familiares de la víctima, por lo que se originó una pelea en el lugar. En ese contexto, un grupo lo persiguió durante diez cuadras y al llegar a Grito de Alcorta y Chile, uno de los vehículos lo alcanzó.

De Vita se bajó del auto y le tocó la ventanilla para increparlo, pero el agente la bajó y le disparó a quemarropa. Lo hizo con su arma reglamentaria, una pistola Beretta; y en las imágenes que captó una cámara de seguridad se ve como unos chicos que jugaban en la vereda salen corriendo al escuchar las detonaciones.

El joven falleció en el lugar y Pelozo huyó de nuevo, pero terminó detenido poco después. La fiscal Courtade lo indagó este domingo en el marco de la causa, pero el oficial se negó a declarar.

Mientras tanto, en la esquina donde ocurrió el crimen, se reunió una gran cantidad de vecinos que protagonizaron una pueblada. Entre gritos e incidentes, acusaron al personal policial de manipular el cuerpo del fallecido y las evidencias dejadas tras los disparos. El cuerpo del chico asesinado permaneció varias horas en el lugar a la espera de la llegada de la Policía Científica.

