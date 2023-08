Crimen del médico en Morón: detuvieron a un joven de 17 años y buscan a otro de 14

La investigación del salvaje asesinato del médico Juan Carlos Cruz, baleado este jueves en un robo en Morón, arrojó los primeros resultados: un menor de 17 años fue detenido este viernes por su presunta relación con el crimen, mientras que la policía busca a otro menor, de 14 años, al que también habrían identificado en relación con ese violento hecho de inseguridad.

Como se sabe, Cruz llegaba a la casa de su madre en Morón, había abierto el baúl de su Fiat Cronos para bajar un caja con un aire acondicionado cuando aparecieron tres sujetos con intenciones de robo, y lo balearon en la cabeza antes de escapar con el vehículo. El auto apareció luego abandonado no muy lejos del lugar del robo, y la investigación que encabeza el fiscal Matías Rappazzo derivó en las detenciones de este viernes, que ahora deberá determinarse si efectivamente se trata de los asesinos de Cruz.

Este viernes los familiares del médico lo despidieron entre lágrimas, destacando que "era una eminencia" y recordando que "había preferido quedarse pese a que había recibido varias ofertas para trabajar en el exterior". Victoria, la hermana de Cruz, señaló que "lo fusilaron", y destacó lo paradójico que "él salvó a todos los chorros baleados de Fuerte Apache y estos hijos de puta se lo llevaron ahora".

Fernando Cáceres recordó al cirujano que le salvó la vida y que fue asesinado en Morón

"¿Qué mierda de compromiso tiene el Estado con esto? ¿Dónde mierda están el gobernador y el intendente? Ahora quieren pagar el velorio, ¿para qué mierda? No necesito plata, necesito justicia”, señaló la mujer, desencajada. "No le dieron chance a nada, fue en la puerta de su casa, a las 5 de la tarde. No tiene nombre lo que hicieron estas lacras. Él cada día daba todo en su profesión para salvar vidas y en un segundo se llevaron la de él", lamentó Victoria.

"Juan Carlos apostó a este país y a la salud pública. Él se pudo haber ido a montones de lugares, pero a muchísimos y eligió el hospital público ¿Para qué? ¿Para que otra mierda que él salvó lo mate así?", agregó, reclamando que "cambien las leyes, los jueces, pongan alguno que tenga consciencia de lo que hace. A mi hermano nadie me lo va a devolver. Este país es un gran país, pero las leyes y la Justicia son una mierda y las lacras se cagan en los derechos humanos".