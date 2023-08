Otro hecho de trágico hecho de inseguridad se vivió en la provincia de Buenos Aires, cuando el médico Juan Carlos Cruz fue asesinado en la tarde de este jueves de un disparo en la cabeza, en el partido bonaerense de Morón, por dos delincuentes que le robaron el auto.

El homicidio fue cometido en la intersección de las calles Lanús y Gregoria Pérez, donde el profesional -identificado como Juan Carlos Cruz-, había estacionado en la puerta de la casa de su madre.

Según informaron fuentes policiales, dos delincuentes lo abordaron mientras descargaba distintos elementos del vehículo, le efectuaron un disparo en la cabeza y huyeron con su auto, un Fiat Cronos. Después del asesinato, cuyos autores permanecían prófugos, el rodado fue encontrado en la vecina localidad de Rafael Castillo, en el distrito de La Matanza.

Su hermana, Victoria Cruz, habló con los medios esta mañana y su testimonio resultó desgarrador: "La ley es una mierda, la Justicia es una mierda, los derechos humanos son solamente para ellos, mi hermano no tuvo derecho a defenderse... Lo mataron sin mediar nada, pobrecito".

"Él salvó a todos los chorros baleados de Fuerte Apache y estos hijos de puta se lo llevaron ahora", aseguró la mujer en diálogo con la prensa. Y agregó: "¿Qué mierda de compromiso tiene el Estado con esto? ¿Dónde mierda están el gobernador y el intendente? Ahora quieren pagar el velorio, ¿para qué mierda? No necesito plata, necesito justicia”.

Juan Carlos Cruz tenía 55 años, era médico cirujano cardio-torácico y docente. Era jefe del servicio de guardia del Hospital Dr. Ramón Carrillo de la localidad de Ciudadela, en Tres de Febrero, donde salvó la vida de varios vecinos.

"Me sacaron a mi hermano", dijo Victoria y agregó que no había persona que no supiera lo bueno que era, además de asegurar que "era precavido".

Además, señaló que como docente fue parte de la formación académica de cientos de profesionales y siempre al servicio de la gente: "Yo quiero dejar un legado, ahora todo es por computadora y antes no era así". Esas fueron sus últimas palabras en un almuerzo que tuvimos con mis hijas", contó entre lágrimas.

