"No tenía maldad": quién era Juan Carlos Cruz, el médico asesinado en Morón

Morón sigue conmocionado por el asesinato de Juan Carlos Cruz, el médico de 52 años al que balearon en la cabeza para robarle su auto.

Era cirujano de tórax y trabajaba en el hospital Centrángolo, que tiene esa especialidad, en Florida. Además, era jefe del servicio de guardia del Hospital Dr. Ramón Carrillo, en Ciudadela, en Tres de Febrero

Los testimonios acongojados de sus familiares y colegas permiten armar el perfil de un profesional y una persona muy querida y valorada.

“No tenía maldad, me lo mataron peor que a un perro”, se lamentó su hermano Abel. “Una persona intachable”, lo describió en declaraciones a eltrece.

Abel estaba estremecido: "No hay palabra, no hay nada que pueda darme un consuelo, y hoy me tocó, yo pensé que nunca me iba a tocar esto, porque yo me crié en la calle, se muchos movimientos, todo, pero él era inocente, indefenso, no tenía maldad”.

Dramático relato de la hermana del médico asesinado: "Él salvaba a los chorros baleados y estos hijos de puta lo mataron"

Su hermana Belén también estaba desbordada por el dolor”. “Mi hermano fue muy ejemplar en su esfuerzo por estudiar y superarse día a día. Venimos de muy abajo, todo es sacrificio. Mi hermano no vive en un palacio: ese es el sueldo del ciudadano que salva vidas todos los días y no tiene un techo digno porque no alcanza, porque no le pagan bien y encima lo rematan con un tiro en la cabeza”, señaló.

“Era un excelente profesional y mejor persona”, lo definieron sus colegas de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, seccional Carrillo, y pidieron justicia por él.

Desde el Hospital Carrillo publicaron un emotivo posteo en sus redes sociales en memoria de Juan Carlos: “Para nosotros, sus alumnos, era nuestro médico de las listas. Él tenía lista para todo. Cada vez que nos evaluaba nos hacia hacer listas de 10 cosas. Él fue mucho más que una lista. Él se hacía llamar Juan Cruz, y para nosotros también lo era. Juan Cruz, era un profesional indiscutido en nuestro hospital”.

Contaron que como docente fue parte de la formación académica de cientos de profesionales “no solo en pregrado, sino también seguía formando en posgrado”: “Siempre al servicio de la docencia. ¡Era increíble!”.

“Juan Cruz se merece que las personas lo recuerden. Se merece que sonriamos como el lo hacía. Se merecía algo mejor”, concluyó el comunicado del hospital.

Cómo fue el asesinato del médico

El homicidio fue cometido en la esquina de las calles Lanús y Gregoria Pérez, donde el profesional había estacionado en la puerta de la casa de su madre.

Dos asaltantes en moto lo abordaron cuando descargaba distintos elementos de su auto. Le dispararon en la cabeza y escaparon con el Fiat Cronos del médico. El auto apareció en la vecina localidad de Rafael Castillo

LT