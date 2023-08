La inseguridad en clave electoral: el crimen de Morena destapó la "bronca social" y abrió un escenario incierto

El crimen de Morena inauguró una trágica seguidilla de homicidios vinculados a robos en el Gran Buenos Aires que conmocionaron al país, paralizaron la recta final de la campaña electoral y habilitaron un escenario incierto de cara a las elecciones del próximo domingo.

El 9 de agosto la niña de 11 años fue asesinada por motochorros mientras se dirigía a la escuela en el partido bonaerense Lanús. El caso sensibilizó a la opinión pública nacional y forzó a todos los candidatos a suspender actos proselitistas, sin importar el color político. En los días siguientes fueron asesinados un cirujano de Morón y un jubilado de Guernica, al oeste y sur del conurbano bonaerense, respectivamente. Las marchas autoconvocadas proliferaron en distintos puntos de ese distrito bajo las mismas consignas: "justicia" y "seguridad".

¿El caso Morena traerá un voto castigo o un cisne negro?

En la previa a los comicios primarios del 13 de agosto, la inseguridad volvió a escalar al primer lugar de los problemas más urgentes que registran los argentinos, una variable que se sostiene hace décadas en el podio de las preocupaciones. Y con ella la incertidumbre respecto a su impacto en el escenario del domingo, que pocos se animan a vaticinar en medio de un humor social marcado por el pesimismo y la "bronca" del que ningún candidato es ajeno.

"Sentimiento de bronca"

El peso gravitacional de los hechos de inseguridad reciente se vieron reflejados en las redes sociales, un termómetro que mide el humor social en tiempo real. Un ejemplo de ello es X, ex Twitter, donde en las últimas 48 horas se registraron más de 420.000 menciones del crimen de Morena en todo el país.

El asesinato de Morena Domínguez de 11 años en manos de motochorros conmocionó a la opinión pública.

“El crimen de Morena golpea a toda la sociedad y queda evidenciado en el enorme volumen de conversaciones e interacciones registradas en las plataformas de redes sociales y portales de noticias”, explicó a PERFIL Guillermo Vagni, asesor de comunicación digital y director de Políticos en Redes, una consultora que monitorea y analiza el universo virtual. "Predomina un sentimiento de bronca", agregó.

Otro aspecto a tener en cuenta son las menciones a los políticos apuntados por los hechos de inseguridad. Según Vagni, el mayor impacto lo recibieron "los que están gobernando": en primer lugar el oficialismo provincial. "Axel Kicillof es el referente más presente en la conversación y Sergio Berni el más cuestionado", detalló. Tampoco se salva el oficialismo provincial a cargo de Néstor Grindetti, precandidato a gobernador bonaerense por La Fuerza del Cambio. "La participación electoral es una incógnita, pero ya se puede ver que la gente va a ir a votar con enojo", subrayó.

PASO: las diez claves de la elección del domingo 13

Escenario electoral incierto

Según Vagni, los crímenes "frenaron" el crecimiento registrado por algunos precandidatos presidenciales de las últimas semanas, lo que abre un escenario incierto de cara al domingo, en lo que será una jornada que más allá del desempeño del oficialismo los ojos estarán puestos en la interna de Juntos por el Cambio entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos con más chance de competir en las generales.

La nube de menciones del crimen de Morena en las redes sociales de los últimos días. Crédito: Políticos en Redes.

"En un seguimiento diario que hacemos desde el cierre de listas, se puede ver cómo se consolidaron algunas posiciones y se frenaron otras", dijo, teniendo en cuenta cómo midieron los partidos políticos en la intención de voto previa a la veda. "Esto no generó un cambio del posicionamiento que habíamos registrado sobre los espacios políticos, pero sí puede haber alguna variación respecto al de los precandidatos", indicó.

El impacto del crimen de Morena

Por otro lado, de Morena y los otros homicidios vinculados a hechos de inseguridad volvieron a poner el foco en los políticos y en los discursos de “mano dura”, un debate que proliferó en las redes. El director de Amnistía Internacional Argentina, Rafael Gentili, resaltó la "indignación" generalizada respecto al crimen de Morena en especial por la "reacción de los políticos de echarse culpas y desentenderse de sus responsabilidades". "Es urgente que todos los niveles del Estado, más allá de sus diferencias políticas, trabajen en conjunto para brindarnos seguridad al conjunto de la sociedad, en un marco de respeto de la legalidad", opinó a este medio.

Inseguridad vs represión, el debate antes de la veda: revuelo político y acusaciones cruzadas en el último día de campaña

Por su parte, el analista político Luis Tonelli reflexionó que "no se puede evaluar" el impacto de un crimen que "conmociona", como lo fue el de Morena, en la contienda electoral que ya de por sí es incierta. "La opinión pública no reacciona linealmente, algo que es consustancial a la incertidumbre de resultados que caracteriza a una democracia", dijo en diálogo con PERFIL. Un ejemplo de ello es el antecedente de kioskero asesinado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en La Matanza. El hecho se dio en 2021 en la previa a la elección legislativa y finalmente no afectó revirtió la tendencia que dio como ganador al oficialismo peronista.

Nelson Peralta, Morena y Juan Carlos Cruz son las víctimas de los hechos de inseguridad de las 48 horas previas a las PASO.

En cambio, el analista Artemio López evaluó que el caso podría tener un impacto al menos a nivel local y también generar una menor participación a las urnas. "Cuando uno mide las responsabilidades, están repartidas. No hay un actor político que pueda capitalizar esta circunstancia tan penosa. Por lo tanto no me parece que el plexo de preferencias a nivel provincial o dentro de Lanús vaya a cambiar sustancialmente por el asesinato de Morena", opinó.

Por último, el analista destacó el tema de la inseguridad y concluyó que desde hace décadas ocupa el top tres de los problemas más urgentes de los argentinos y que afecta a todos los partidos por igual en términos de imagen. "La inseguridad es un tema principal que nadie cree que ninguna de las fuerzas políticas y actores implicados lo puedan resolver, incluso la policía, que tiene un doble perfil ante la ciudadanía: por un lado la gente cree que sin policía no se resuelve, y por otro lado creen que están implicados. Es una situación paradojal", cerró.

