Escrutinio provisorio de las PASO 2023: anticipan que los resultados de CABA y provincia van a demorarse

Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE) anticipó que la jornada del domingo 13 de agosto, en el que se celebran las PASO 2023, va a ser compleja. “Capital y provincia de Buenos Aires se van a demorar más, en CABA se vota de dos maneras distintas y en provincia tenemos ocho categorías para contar", detalló.

Schiavi recalcó que se podrá votar de 8 a 18 con el último DNI y que “si no tenés la última versión de tu DNI no podés votar, ni con el DNI en el celular ni con la denuncia". En diálogo con Futurock aclaró que quien no vota en las PASO, de todos modos, puede votar en octubre: “No hay nada que te impida ejercer tu derecho".

"En la DINE estamos trabajando para contar con resultados lo más rápido posible, pero nos imaginamos que la jornada va a ser compleja", reconoció y agregó que: “Capital y provincia de Buenos Aires se van a demorar más”. “En CABA se vota de dos maneras distintas y en Provincia tenemos ocho categorías para contar", explicó.

"El día de la elección en la Ciudad de Buenos Aires va a haber una demora mayor que lo normal, porque se vota dos veces, lo que no sé es de cuánto será esa demora", sostuvo el funcionario. "Además va a haber demora porque al centro de cómputos los de la Ciudad van a ser de los últimos en llegar", sumó.

“El domingo no pueden darse resultados antes de las 21”, subrayó. Sin embargo, evaluó que puede suceder que a las 21 no haya resultados representativos aun con la demora que se puede originar en CABA y en provincia de Buenos Aires. “Me imagino que vamos a estar rondando más las diez o diez y media de la noche para poder dar resultados”, sostuvo. "A las 21 los partidos van a saber cuánto hay escrutado y al haber ese nivel de información baja el nivel de ansiedad", concluyó.

Dónde voto 2023: cómo consultar el padrón electoral para las PASO del 13 de agosto

Las personas en condiciones de votar podrán consultar los datos de lugar y mesa de votación previstos para el domingo 13 de agosto.

El padrón provisorio estaba publicado desde el 5 de mayo. Hasta el viernes 19 de ese mismo mes los ciudadanos tuvieron tiempo para hacer reclamos sobre sus datos en caso de que hayan figurado de forma incorrecta o directamente que no apareciera su nombre. A fines de mayo comenzó la depuración.

Para saber dónde votan, las personas habilitadas pueden consultar el los sitios web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar.

Para hacerlo, el elector debe introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.

De cuánto es la multa por no ir a votar

Las sanciones económicas por no votar en las PASO pueden ser de 50 pesos y las más altas llegan a los 500 pesos para los electores mayores de 18 años y menores de 70. Para evitar la multa es necesario justificar esta falta en un periodo de "sesenta (60) días de la respectiva elección".

Las multas por no emitir el sufragio en las elecciones se aplican de la siguiente manera: si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar deberá abonar 50 pesos, si tiene 1 infracción previa será de 100 pesos, con 2 infracciones previas sin regularizar el valor llegará a los 200 pesos.

En tanto, si el votante tiene 3 infracciones previas sin regularizar tendrá una multa de 400 pesos, mientras que si el votante tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar ascenderá a 500 pesos.

Las multas se pueden abonar a través del Banco de la Nación Argentina por transferencia de crédito, transferencia bancaria o en efectivo de forma presencial en cualquiera de sus sedes, aunque también puede abonarse de manera virtual.

Dónde voto: cómo averiguarlo rápido por WhatsApp

Los ciudadanos que aún no conocen su lugar de votación cuentan con una solución innovadora y práctica para obtener esta información: un sistema con un chatbot en WhatsApp. Mediante esta herramienta, cualquier votante puede descubrir fácilmente la escuela y el número de mesa asignados para emitir su voto, realizando una simple consulta al chatbot oficial denominado Vot-A.

El usuario solo deberá enviar su número de documento y género al chatbot al +54 9 11 2455-4444, y este asistente virtual creado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) brindará de manera instantánea la información correspondiente a los datos del Padrón Definitivo.

Cuál es la diferencia entre el voto en blanco, nulo, impugnado y recurrido

Voto afirmativo

Según la Dirección Electoral Nacional, un voto afirmativo se emite mediante una misma boleta oficializada, o más una en caso de que sea para diferentes categorías de cargos. Si el papel presenta tachaduras o roturas, será válido siempre y cuando el encabezado se encuentre intacto.

En caso de que accidentalmente se coloque más de una boleta oficializada de la misma lista y categorías de cargos, se computará sólo una y se destruirán las restantes.

Voto en blanco

El voto en blanco es aquel sobre que dentro de la urna se encuentre vacío o solo contenga un papel (de cualquier color), sin imágenes, textos ni objetos extraños. También se considera así a aquellos que contengan una boleta oficializada, pero con la falta del cuerpo correspondiente a una categoría. En ese caso, se considerará "voto en blanco" solo para dicha categoría.

Cabe destacar que es considerado un voto válido, ya que representa una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diversas alternativas existentes, como una manera de expresar su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos. Esto lo diferencia de los votos nulos, impugnados o recurridos.

Voto nulo

Los votos realizados por los electores serán considerados nulos en caso de que presenten algunas de las siguientes opciones:

►Si se emite mediante boleta no oficializada. Por ejemplo, boletas de elecciones anteriores y/o de otros distritos.

►Objetos extraños dentro del sobre, tales como monedas, estampitas, etcétera.

►Boletas oficializadas de distintas agrupaciones para un mismo cargo.

►Boletas oficializadas de distintas listas de una misma agrupación política para la misma categoría de cargos.

►Boletas oficializadas que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contengan, por lo menos, el nombre del partido y la categoría de cargos a elegir.

►Boletas oficializadas que contienen inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo en los casos de tachaduras, agregados o sustituciones.

Voto impugnado

Un voto será impugnado en caso de que cualquier autoridad de mesa o fiscal cuestione la identidad del elector que emite el voto. Esto puede ocurrir en aquellas ocasiones en las que se duda de que el votante sea efectivamente el titular del documento cívico que presenta, o mismo cuando aparece un elector identificado en el padrón, como “ausente por desaparición forzada”.

Voto recurrido

Son aquellos cuya validez o nulidad fuera cuestionada en el escrutinio de mesa por algún fiscal o autoridad de mesa.

¿Cómo se cuenta el voto en blanco, el nulo, el impugnado y el recurrido?

Para la contabilización del voto en blanco existe una distinción entre las PASO y las elecciones generales. Según la ley, en las primarias las listas deben superar el umbral del 1,5% de los votos válidamente emitidos, es decir, los afirmativos y los blancos. Por eso, el porcentaje de votos en blanco se incluye dentro del total de sufragios de las distintas listas.

En las elecciones generales es distinto. Por ejemplo, si un candidato a presidente obtuvo el porcentaje de votos necesario para ganar en primera vuelta, los votos en blanco se excluyen del cálculo, ya que la Constitución Nacional, desde 1994, habla de “votos afirmativos válidamente emitidos”.

El voto nulo, por el contrario, no será computado en el recuento de las elecciones. Mientras que los votos impugnados no deberán ser abiertos ni escrutados en la mesa, sino que se enviarán cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que esta entidad decida sobre su validez o nulidad.

En el caso de los votos recurridos, el fiscal que sospeche de la validez del voto deberá fundamentar los motivos en un formulario y enviarlos a la Justicia Electoral junto con la boleta, el sobre respectivo y sus datos personales. Tal como ocurre con el voto impugnado, quedará en manos del organismo estatal definir si es válido o nulo.

El paso a paso de cómo votar con la boleta única electrónica que aplicará en la ciudad de Buenos Aires

Acreditación de identidad: al llegar, el votante acredita su identidad con la autoridad de mesa, entregando su documento, y se le proporciona un sobre blanco.

Voto para autoridades nacionales: con el sobre blanco, el votante se dirige al biombo para seleccionar las boletas de papel correspondientes a las autoridades nacionales, siguiendo el sistema de votación tradicional.

Introducción en la urna: luego de elegir sus opciones en las boletas de papel, el votante vuelve a acercarse a la mesa de autoridades y coloca el sobre en la urna para autoridades nacionales. La autoridad de mesa brinda asistencia si es necesario.



Voto electrónico: la autoridad de mesa entrega una Boleta Única Electrónica (BUE) al votante, quien se dirige a la máquina de elección. En la pantalla de la máquina, el votante tiene dos opciones: "Votar por agrupación política" o "Votar por categorías" (conocido como corte de boleta), teniendo en esta última opción la posibilidad de hacer combinaciones de categorías.

Elección en la máquina: si elige "Votar por agrupación política" (conocido como lista completa), aparecen todas las agrupaciones políticas en la primera pantalla. Luego de votar y seleccionar una agrupación, se eligen automáticamente todas las categorías asociadas a esa agrupación.

Confirmación y voto impreso: una vez finalizada la elección, el votante tiene la opción de reiniciar su voto o imprimirlo. Si decide imprimir, la boleta con sus selecciones se imprime y el votante verifica que sus opciones sean correctas.

Validación del voto: si el votante tiene alguna duda, puede acercar el chip de la BUE a un sensor que mostrará su elección en la pantalla para confirmar que todo coincide.

Introducción en la urna de autoridades locales: si el votante está satisfecho con su elección, pliega la boleta impresa, la introduce en la urna destinada a las autoridades locales y finaliza su voto.

Firma y entrega: el votante firma el padrón y recibe el troquel correspondiente para finalizar el proceso de votación.