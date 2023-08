Paso a las PASO

“Abrimos esta apertura con el clásico tema “Che pibe, vení, votá”, de Raúl Porchetto, una canción que habla del regreso a la democracia de 1982, y ya se convirtió en un himno de las elecciones”, expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del viernes 11 de agosto de 2023.

Estamos llegando a un proceso eleccionario extraño sin clima electoral. Primero, por el crimen de Morena, y luego por el fallecimiento del activista Facundo Molares, hechos delictivos lamentables que, probablemente, nos coloquen en una situación de posible desafección de la sociedad con las elecciones del próximo domingo.

Para empezar, vamos a repasar el significado de las PASO, su importancia y significado, y comparar nuestro sistema con el de otros países.

¿Qué son y cuándo surgieron las PASO?

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron establecidas en 2009 para la selección de candidatos a los cargos electivos del nivel nacional (Ley 26571) y se utilizaron por primera vez en las elecciones de 2011. Desde entonces, rigieron para 6 elecciones nacionales y 12 provincias adoptaron mecanismos similares para la selección de candidatos a cargos provinciales y municipales.

Algunos sostienen que las PASO fueron implementadas por Cristina Fernández de Kirchner para evitar que en 2011 se repitiera la derrota del kirchnerismo del 2009: en 2009 en la provincia de Buenos Aires, Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, sacó el 5,9% de los votos y favoreció al opositor De Narváez.

Antecedentes de las PASO

Las PASO son un invento argentino. Ningún otro país obliga a partidos y electores a concurrir a la selección de candidatos.

Sin embargo, un sistema similar a las PASO fue adoptado por la provincia de Santa Fe en 2005 para encauzar la competencia interna de los partidos al derogar la Ley de Lemas.

También, un sistema de primarias abiertas y simultáneas rigió brevemente para las elecciones nacionales, cuando, en 2002, la Ley Orgánica de Partidos estableció en la Argentina el régimen de primarias abiertas obligatorias.

La norma fue suspendida para el proceso electoral de 2003, y fue aplicada de manera acotada en las legislativas de 2005 (se limitaron a aquellos partidos que tuvieran más de una lista), y finalmente se derogó en 2006.

Hay alegatos a favor y en contra de este sistema electoral. Vamos a comenzar con los dos testimonios fundamentales, cuando Néstor Kirchner asume su derrota legislativa en el 2009 y luego cuando se instauraron las PASO con una ley.

¿Las PASO fortalecen la democracia o son un gasto innecesario?

Néstor Kirchner dijo en 2009: “Quiero decirle a todos los argentinos, como lo decían Cristina, Daniel y Alberto ayer, que nos proponemos, con más ganas que nunca, trabajar por la Argentina, con amor, sin bronca, con fuerza y aceptando como buenos demócratas los resultados que se dieron en cada lugar. Nosotros, que nunca recibimos las felicitaciones obtenidas por triunfos contundentes, transmitimos los deseos de la presidenta y de Daniel de felicitar a todos los ganadores que hubo en la Argentina”.

A pesar de su implementación, con el objetivo de no dividir los votos de cada espacio, las PASO no resolvieron el problema, porque puede ocurrir que una parte de un campo político vaya por fuera y no entre dentro de la interna de ese campo político, como sucedió en 2009 con Sabbatella y motivó la creación de las PASO, por ese 5,9% que favoreció a de Narváez.

El propio Randazzo lo hizo en las elecciones de 2017 con un porcentaje similar, sacando algo más del 4%. Incluso la misma Cristina Kirchner compitió en su momento con el sello Unidad Ciudadana.

Mi opinión personal es que las PASO son un elemento que ayuda a la democratización de los partidos, y me parece que el mejor ejemplo lo tenemos en el hecho de que, en estas elecciones, tanto en Unión por la Patria como en Juntos por el Cambio, serán utilizadas para definir sus candidaturas.

Además, la competencia de candidatos permite que se instalen no solamente los ganadores, sino que también abre la posibilidad de que haya políticos más jóvenes que vayan posicionándose para para el futuro mediante las campañas previas a las generales.

El entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue interpelado en la mesa de Mirtha Legrand, donde se le decía que las PASO eran un gasto innecesario. Esto fue inmediatamente después de haber sido instauradas en el año 2011 como ley.

“Había una enorme crítica de que los candidatos de los partidos políticos, que finalmente son los candidatos que se someten después a la voluntad del conjunto de la sociedad, eran elegidos por las estructuras partidarias o a dedo. Entonces, se consideró conveniente pasar esa decisión al conjunto de los argentinos”, afirmaba el entonces ministro del Interior defendiendo el sistema electoral.

La participación y las opiniones de los votantes

En estos años de implementación, se corrobora que la participación en las PASO es similar a la de las elecciones generales. El promedio desde 2011 fue del 75,5% para las PASO y del 78,2% para las elecciones generales nacionales. La cifra es altísima a la luz de la experiencia internacional.

Por otro lado, hasta el 2015, el nivel de aceptación entre los votantes es muy elevado: encuestas realizadas en el conurbano en 2013 y 2015 muestran que el 75% estaba de acuerdo o muy de acuerdo con el actual sistema de selección de candidatos.

De alguna manera, estos índices de participación muestran la altísima politización que tiene la sociedad argentina.

Otros países tienen otros sistemas, con primarias que, a lo mejor, la principal diferencia es que no son abiertas y obligatorias, sino que las realizan cada uno de los partidos.

Las primarias en Estados Unidos y España

Un ejemplo antiguo es el del sistema democrático en Estados Unidos, que tiene lo que se llama “primarias”.

En el proceso de transición entre Obama y Donald Trump, el dirigente demócrata afirmaba en declaraciones televisivas: “Yo me he sentado en el Oficina Oval con dos hombres que quieren ser presidente, no esperaba que mi sucesor tenga mi misma ideología, pero nunca pensé que esa persona no mostraría interés alguno por lo que, considero yo, es la oficina más importante en el mundo. Donald Trump nunca sintió el peso de esa oficina ni el respeto que se necesita hacia la democracia”, afirmaba el ex presidente estadounidense.

Donald Trump aceptaba la nominación a presidente con estas palabras: “El partido republicano, el partido de Abraham Lincoln, avanza unido decidido y listo para darle la bienvenida a millones de demócratas independientes, y a todos aquellos que creen en la grandeza de Estados Unidos y del buen corazón del pueblo estadounidense. En mi nuevo mandato de presidente vamos a seguir construyendo la economía más grande, regresando pronto al pleno empleo, con Ingresos que suban y generando una prosperidad sin precedentes”.

En el caso de España, traemos un testimonio para ver cómo llegó a ser el candidato Pedro Sánchez, con el apoyo, en su momento, de Susana Díaz y el aparato del PSOE, que sólo 3 años después entró en cortocircuito.

Al ser elegido como candidato, el dirigente afirmaba: “Estamos convencidos de que si trabajamos, el futuro de España está en las mejores manos posibles, que son las manos del Partido Socialista”.

La particularidad Argentina

En todo el mundo, la democracia de partidos se está debilitando, cada vez los partidos son más débiles, cada vez hay menos respeto por la valoración del sistema de partidos, por la democracia, las votaciones y la política.

Sin embargo, Argentina, que tiene muchas particularidades, también es particular en este sentido. El sistema de partidos políticos en Argentina resiste, el sistema electoral y representativo es sólido y los argentinos muestran interés por la política, más allá de la desafección coyuntural.

Se suele ilustrar esto diciendo que, mientras que en el mundo la política está rota, pero la economía funciona, en Argentina es al revés, la economía está rota pero la política funciona.

Si fuera correcto aquello de que la economía es el resultado de la política, sería un buen dato para entusiasmarse con el futuro de Argentina. Pero vamos paso a paso. Lo primero es ir a votar este domingo.

