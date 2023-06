Donald Trump, acusado de poner en riesgo la seguridad nacional de EE.UU.

El expresidente Donald Trump "puso en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos" al quedarse con "informes secretos nucleares tras abandonar la Casa Blanca", sostienen documentos judiciales divulgados este viernes 9 de junio, que ponen en una grave situación al exmandatario.

El dirigente republicano, que insiste en que buscará un segundo mandato en las elecciones del año próximo, enfrenta 37 cargos, entre ellos "retención ilegal de información de seguridad nacional" y "obstrucción a la justicia", según el acta de acusación.

Trump está acusado también de perjurio y de connivencia con su asistente personal Walt Nauta -también procesado- para ocultar documentos solicitados por el FBI.

El fiscal Jack Smith acusó a Trump por la posesión de documentos confidenciales después de dejar la presidencia.

Histórica acusación a Donald Trump: cuáles son los 34 cargos penales en su contra

Trump anunció el jueves haber sido imputado por la justicia federal por su manejo de los archivos de la Casa Blanca, algo inédito para un expresidente, e indicó que fue citado para comparecer ante un tribunal de Miami el martes. "Soy inocente", reiteró y aseguró que es víctima de una maniobra que vinculó a la oposición demócrata.

Por estas horas, el expediente judicial se mantiene sellado y el Departamento de Justicia no ha dicho nada al respecto.

En tanto el presidente Joe Biden, que también está en la carrera para las elecciones de 2024, se cuidó de decir el viernes que no trató el asunto con el fiscal general, Merrick Garland. "No hablé con él ni hablaré. Y no tengo más comentarios sobre eso", dijo a un periodista que le preguntó sobre el tema.

Los documentos del fallo de la fiscalía en la que acusan al expresidente Donald Trump.

Donald Trump fue declarado responsable de agresión sexual por la justicia de Nueva York

Los documentos que Trump guardó en Florida

La ley de Estados Unidos obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales una vez que terminan su mandato. Además prohíbe almacenar secretos de Estado en lugares no autorizados y no seguros.

"Tenemos un conjunto de leyes en este país, y se aplican a todos", dijo el fiscal especial Jack Smith, tras revelarse oficialmente la acusación de que Trump se apropió de documentos altamente secretos.

Al dejar la Casa en enero de 2021, Trump se mudó a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y se llevó decenas de cajas llenas de archivos secretos del Pentágono, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y otros organismos de inteligencia.

Cajas con información fueron halladas en el baño de una de sus propiedades de Palm Beach.

Un año después, y tras varias órdenes judiciales, accedió a devolver 15 cajas que contenían casi 200 documentos.

Pero el FBI consideró que no entregó todo y que seguía guardando documentos en su club de Palm Beach. Los agentes del FBI efectuaron allí un registro el 8 de agosto y se incautaron de otra treintena de cajas con 11.000 documentos.

Según la acusación, se encontraron documentos clasificados "en un salón de baile", pero también "en un cuarto de baño, en la ducha", en "un despacho" y en "un dormitorio".

El material encontrado incluía "información sobre la capacidad de defensa de Estados Unidos y otros países", "sobre los programas nucleares estadounidenses" y "sobre las vulnerabilidades potenciales en caso de ataque a Estados Unidos y sus aliados".

Una divulgación de estos documentos, dijo el el fiscal del caso, “hubiera puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y sus relaciones internacionales".