Donald Trump, condenado por agresión sexual, se burló de su víctima: "su perro se llama 'vagina'""

El expresidente norteamericano Donald Trump participó de un intercambio con los votantes de las primarias republicanas en Nuevo Hampshire. Durante la entrevista criticó al actual presidente Joe Biden y no dudó en burlarse de su víctima -fue condenado por agresión sexual-, entre los aplausos de sus partidarios: "Están haciendo esto para interferir en las elecciones. Esta mujer, no la conozco, nunca la he visto, no tengo ni idea de quién es, su perro se llama ´'vagina'", disparó.

Entrevistado por Kaitlan Collins de CNN, Trump desconoció su derrota en las últimas elecciones: "Las elecciones estaban amañadas", reiteró en varias oportunidades. Ante la consulta si se comprometía a aceptar el resultado de las próximas elecciones presidenciales, también se negó, "a menos que estas elecciones sean honestas". Ante esa postura, la periodista le replicó: “La elección no fue manipulada, señor presidente”.

La periodista Collins le preguntó si temía que la condena por abuso lo desacredite ante los votantes, Trump respondió: "Al contrario. No ha hecho más que mejorar mis números en las encuestas".

Donald Trump: sexo, dinero y poder

Sede intencional

El estado de New Hampshire, límite con Canadá, es uno de los primeros en celebrar sus primarias republicanas a principios de 2024. Debido a las últimas elecciones, Trump priorizó este Estado como puntapié inicial de las elecciones para que funcione como impulso para el resto de su campaña.

Ante una gran cantidad de simpatizantes que ovacionaban cada una de sus declaraciones, Trump sobrevoló temas como la inmigración y el derecho al aborto. Además, se focalizó en el conflicto bélico que persiste entre Rusia y Ucrania. Aunque no tomó partido por Kiev o Moscú, el expresidente sentenció: "Si yo fuera presidente, acabaría con esta guerra en un día, 24 horas".

Donald Trump fue declarado responsable de agresión sexual por la justicia de Nueva York

Agresor serial

La guerra entre los medios de comunicación y Trump surgida durante su presidencia sigue presente. Durante el mandato, el magnate había calificado a CNN como el “enemigo del pueblo”.

Bajo la administración de Trump, Collins se ganó la reputación de cuestionar duramente al expresidente y sus ayudantes. En julio de 2018, Trump prohibió a Collins asistir a una conferencia de prensa en el Rose Garden luego de preguntarle de manera persistente sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el exabogado de Trump, Michael Cohen, en una sesión de fotos en la Oficina Oval.

Durante la entrevista realizada por la periodista de esa cadena, Kaitlan Collins recibió varias desclasificaciones: "No es una buena persona", "no sabe de lo que estás hablando". En la misma línea, Trump catalogó a Collins de “desagradable” lo que provocó no solo un eco de carcajadas entre el público, sino que además se replicó en Twitter.

Fuente: RFI

NT CP