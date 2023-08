Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Ciudad de Buenos Aires se desarrollan con demoras en algunos centros de votación, según se reporta desde diferentes escuelas. La información da cuenta de que, en algunos colegios, se retrasó la llegada de las urnas por parte del Correo, mientras que en otras no funcionan las máquinas para el voto electrónico. A raíz de esto, la jueza federal con competencia electoral María Servini anunció que presentará una denuncia penal contra las autoridades pertinentes y no descartó que se extienda el horario de votación en el distrito porteño.

La jornada electoral en CABA comenzó con una lenta afluencia de votantes en las primeras horas de la mañana en los establecimientos educativos habilitados para sufragar, donde se registraban demoras en la votación a raíz del doble sistema. Dicho sistema consiste en el uso de boleta de papel para los cargos nacionales, mientras que se utiliza la boleta electrónica para elegir las autoridades locales.

Patricia Bullrich: "La votación en la Ciudad de Buenos Aires es un desastre"

En algunos establecimientos de los barrios de Palermo y Caballito los ciudadanos debían esperar hasta 20 minutos para acceder a las urnas. Incluso hubo quejas en redes sociales donde los votantes manifestaban que demoraron casi dos horas en sufragar. Sumado a esto, usuarios indicaron que había máquinas que no encendían, otras que se apagaban y algunas que no imprimían las boletas.

Esta problemática no pasó desapercibida para la justicia electoral, siendo que la jueza Servini denunció graves fallas en el sistema de votación electrónica. La magistrada está a cargo de los comicios nacionales y locales en CABA, donde confluyen los dos sistemas de votación: el tradicional y las mesas con voto electrónico.

Mediante una nota enviada al presidente de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, Servini alertó sobre la "preocupante improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de máquinas de votación como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, evidenciando una impericia nunca antes vista en la realización y ejecución de un proceso electoral".

Milei se quejó del sistema de votación porteño: "Cuando se quieren hacer trampas pasa esto"

"No puedo hacerme responsable por las situaciones descriptas ni por sus posibles consecuencias, al no haber sido generadas por el accionar de este tribunal", maniestó la enojada jueza. "A lo largo de la jornada se han presentado diversas dificultades relacionadas con su instalación, prueba y puesta en funcionamiento", aseveró.

Así, describió que "en algunos locales las máquinas en cuestión llegaron recién en horas de la noche" de ayer, "en otros nunca llegaron o estaban ubicados de manera incorrecta; en otros no habían sido conectadas ni probadas; en muchos locales no estaban los kit de instalación; algunas de ellas directamente no funcionaban". Según la evaluación de la jueza, un 30%de las máquinas de voto electrónico están en esa situación.

Extracto del oficio de la jueza Servini.

A raíz de la situación, adelantó en declaraciones a Radio Mitre que decidirá a las después de las 17 si se extenderá el horario de votación en el distrito porteño. "Hubiera sido más ágil el voto si todo hubiera sido todo en papel", sostuvo.

Sumado a esto, según indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, la jueza "se comunicó reiteradamente" con el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta para buscar una solución a las dificultades para la votación electrónica. Asimismo, precisaron que la situación sigue siendo "caótica" en varios centros de votación en los que las máquinas funcionan mal o directamente no funcionan.

La reacción de la Cámara Electoral Nacional y la respuesta del Gobierno de la Ciudad

La Cámara Electoral se refirió a la situación y responsabilizó al gobierno porteño por las demoras. "La elección en la Ciudad está a cargo de Servini en lo que respecta a la elección nacional y a cargo de los organismo de la ciudad en lo que corresponde a las categorías locales”, explicó a TN Sebastián Schimmel, secretario de la Cámara Nacional Electoral.

"El juzgado informó con claridad cuando encontró los inconvenientes con el funcionamiento de los dispositivos locales, que es algo bajo responsabilidad de las autoridades locales. Eso se encuentra fuera del ámbito de la competencia de la jueza Servini de Cubría", precisó. Asimismo, el secretario no descartó que se extiendan los comicios en la Ciudad de Buenos Aires. "Llegado el momento y dada la necesidad ella (Servini) lo informará", afirmó.

Por su parte, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que "sólo 87 máquinas habilitadas para la votación con la Boleta Única Electrónica (menos del 1 por ciento del total) registraron problemas en el inicio de la jornada que ya fueron subsanados". A su vez, indicaron que "en algunas mesas se registraron inconvenientes por ausencia de autoridades de mesa pero ya fueron cubiertas".

"Las primeras elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron esta mañana con normalidad y se están desarrollando sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos habilitados para tal fin", expresaron desde el ejecutivo porteño.

Las duras críticas de Patricia Bullrich contra el sistema electrónico: "La votación en la Ciudad de Buenos Aires es un desastre"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich fue durísima con el sistema electrónico en la Ciudad de Buenos Aires al señalar que "es un desastre" y resaltó que ella "elegía a una lista y terminaba saliendo otra". La bronca de la titular del PRO fue a raíz de los 26 minutos que tardó en votar por los problemas en la máquina electrónica en la que se elige al jefe de Gobierno de la Ciudad: "Tuve que votar como siete veces y me cambiaron la máquina porque no funcionaba".

Sumado a esto, reveló que "votaba a una lista y terminaba saliéndome otra". Una problemática similar fue planteada por otros usuarios en redes sociales, quienes denunciaron que los precandidatos que elegían eran distintos a los que la máquina computaba.

Además, Bullrich subrayó: "Los sistemas electorales deben tener un nivel de maduración. Lo ideal es votar en tres minutos e irse, ya es suficiente de espera con la cola". Al ser consultada por Noticias Argentinas acerca de la necesidad de extender el horario de cierre de comicios, afirmó: "Eso lo va a decidir la Justicia Electoral, no es algo que yo pueda decidir".

Las declaraciones de los políticos que votaron en CABA

En sintonía con las críticas de Bullrich, distintos políticos que debieron votar en la Ciudad de Buenos Aires también manifestaron su enojo al momento de sufragar. Por ejemplo, Javier Milei, precandidato de La Libertad Avanza, emitió su voto en una sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y dedicó gran parte de su discurso a mencionar los problemas en los comicios porteños.

"Es largo y denso, pero estas son las cosas que pasan cuando se improvisa con tal de hacer trampa y una ventajita electoral. Esto era esperable, nosotros lo habíamos anticipado. Estas son las consecuencias, cada vez que los políticos hacen trampa lo paga la gente. La forma en que la Ciudad implementó el voto electrónico fue muy improvisada". Y agregó: "Ahora lo estamos pagando en términos de tiempo. ¿Quién me va a recomponer el tiempo que estoy perdiendo para hacer toda esta cola?".

Para Javier Milei, la forma en la que se implementó el voto electrónico fue "muy improvisada".

Por su parte, Leandro Santoro, precandidato a Jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria, demoró media hora en emitir su voto en una escuela del barrio de San Cristóbal. "Me enteré que las autoridades de mesa están diciendo que ‘no voten en la Ciudad’. Tiene que ser un caso menor porque sino sería un escándalo", indicó. "Es importante que la gente participe aunque la votación se demore unos minutos. Festejamos los 40 años de democracia”.

Algo similar planteó Jorge Macri, precandidato a Jefe de Gobierno por Juntos por el Cambio, quien llamó a la gente a que "se tome al menos dos horas del día" para ir a sufragar. Sumado a esto, minimizó los problemas en el arranque de la elección en CABA. "Es lo de siempre, a lo largo del día se irá normalizando", remarcó.