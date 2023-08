Inseguridad en el Conurbano: en 36 horas hubo otros tres homicidios en ocasión de robo

La inseguridad en el conurbano bonaerense no es nueva, pero el caso de Morena Domínguez, la nena de 11 años asesinada por motochorros en Lanús, dejó claro que sigue siendo una de las principales preocupaciones que tiene la gente. Además, en las últimas 36 horas se sumaron otros tres homicidios en ocasión de robo que volvieron a sacudir el tablero político a horas de las PASO.

Esta seguidilla de casos sorprende porque las últimas estadísticas oficiales indican una baja en la cantidad de homicidios registrados en la provincia de Buenos Aires. Según datos del Ministerio Público bonaerense, los asesinatos en 2022 bajaron un 10,2% respecto a 2021 y un 27.1% en comparación con 2018.

El crimen del médico cirujano Juan Carlos Cruz (52) ocurrió este jueves 10 de agosto a las 17 horas, en medio de la conmoción nacional que despertó el cruel asesinato de la nena que caminaba en dirección a su escuela (ver página 4).

Cruz fue abordado por tres delincuentes en la puerta del Instituto de Enseñanza Modelo José Manuel Estrada, en el partido de Morón, en la zona oeste del Conurbano. Estaba bajando un aire acondicionado de su Fiat Cronos. Y lo ejecutaron de un disparo en la cabeza para robarle su coche.

La operación de autopsia, que se conoció en las últimas horas, reveló que el médico murió de un único disparo efectuado con una pistola calibre 9 milímetros. Lo ejecutaron con el cañón apoyado a “boca de jarro” y falleció de manera instantánea.

Victoria, hermana de la víctima, contó que el cirujano llevaba adelante su vida con mucho “sacrificio”. “Mi hermano no vivía en un palacio, ese es el sueldo de un cirujano que da todos los días, que salva vidas y no tiene un techo digno porque no alcanza, no le pagan bien, y encima lo rematan de un tiro en la cabeza”, dijo a la prensa.

Respecto a los autores, los investigadores sospechan que actuaron tres delincuentes jóvenes de entre 20 y 30 años pero hasta el momento no pudieron identificarlos.

Otro crimen. Cuatro horas y media después del asesinato del médico en Morón se conoció otro homicidio en ocasión de robo: un remisero de 41 años fue asesinado a balazos en la localidad de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.

Juan Pablo Pompa estaba en una moto cuando dos sujetos armados lo encañonaron y le disparon. Fue a las 21.30 en las calles Bernardo O’Higgins y Tartagal.

La víctima recibió dos balazos: uno en el abdomen y otro en la pierna derecha.Según fuentes policiales, Pompa alcanzó a decir que le habían robado la moto.

El remisero fue trasladado de urgencia al hospital Gandulfo, donde finalmente falleció.

Pompa tenía una hija de 10 años y que estaba separado.”Todos los hermanos somos de Córdoba capital, no sabemos lo que pasó, tenemos un dolor insoportable”, dijo Marisa, hermana de la víctima.

Resistir y morir. Nelson Daniel Peralta tenía 56 años. Era profesor de educación física, aunque ya se había jubilado. Lo mataron a balazos cuando resistió un robo en su casa de la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón.

El caso ocurrió este viernes a las 5 de la madrugada en la calle Alaska 2436. Según fuentes policiales, el hombre estaba durmiendo con su esposa cuando escuchó ruidos extraños. Enseguida comprobó que habían entrado a robar a su casa y se trenzó en lucha con uno de los asaltantes.

Peralta recibió varios impactos de bala, casi todos en la zona abdominal, y falleció en el hospital zonal, al que ingresó en gravísimo estado.

Rocío, una vecina de la víctima, aseguró que escuchó los disparos. “Eran las 5.16 de la madrugada”, recordó.

“Ya habían entrado a la casa de Nelson porque había dos autos en la puerta”, contó la mujer en declaraciones a TN.

“Intentaron ingresar por la ventana, el hombre se quiso defender y le dieron cinco disparos en el abdomen, y a la mujer, Mabel, la molieron a palos, fue hospitalizada”, agregó.

”La policía, dentro de todo, llegó rápido, pero (los delincuentes) ya se habían ido. Solo sabemos los modelos de los autos y que eran como seis personas”, sumó.

Los agresores -siempre de acuerdo a fuentes policiales- escaparon después de los disparos y, como en el resto de los casos, no pudieron ser detenidos.

De acuerdo a un vocero policial “no serían de la zona”. “Se está trabajando con los testigos y las imágenes de cámaras para intentar identificarlos”, amplió la fuente.

El recuerdo de Fernando Cáceres

Fernando Cáceres fue baleado hace catorce años en Ciudadela. El exfutbolista se salvó de milagro, pero también gracias a la intervención del cirujano Juan Carlos Cruz, asesinado este jueves en Morón.

“Lo conocí en un mal momento de mi vida, pero también puedo decir que por suerte lo conocí a él y por suerte puedo estar hablando ahora”, contó el exjugador de Argentinos Juniors y River sobre el cirujano que perdió la vida en un hecho de inseguridad.

Cáceres pasó tres meses internado en gravísimo estado en el Hospital Ramón Carrillo pero logró reponerse.

“Él (por el médico Cruz) quería mucho a su profesión y los resultados son los que se ven, que a mí me permiten hoy estar acá”, señaló Cáceres en declaraciones al canal de noticias TN.

“Tiempo después –agregó el exdefensor de la selección argentina– cuando recibí un tratamiento en el mismo hospital, lo pude volver a ver y le pude agradecer y darle un abrazo enorme”.

“Estaba contento porque lo pude ver y lo pude conocer. Él habrá tenido muchos casos donde no se debe haber fijado quién era el paciente, pero a todos los atendía por igual porque amaba lo que hacía”, afirmó.

Por último, Cáceres aseguró que el médico Cruz “tenía muy clara su profesión, los resultados que conseguía por el amor a su profesión. Lo que hizo conmigo es una de las tantas que habrá hecho que no se conocen”.