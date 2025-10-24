Nuevo parte médico sobre la salud de Pablo Grillo tras una febrícula

Pablo Grillo, el fotoperiodista que resultó gravemente herido durante una manifestación frente al Congreso en marzo de este año, fue trasladado en las últimas horas al Hospital Ramos Mejía debido a una febrícula. Así lo informó su familia a través de la cuenta oficial @JusticiaXGrillo en X.

En el comunicado explicaron que continúa con controles postoperatorios de la craneoplastia a la que fue sometido y que su rehabilitación “sigue siendo positiva”. También agradecieron el acompañamiento social y destacaron la fortaleza que Grillo demuestra día a día en su recuperación.

El fotoperiodista permanece internado bajo seguimiento neurológico desde que recibió un impacto en la cabeza mientras trabajaba como reportero gráfico. La familia y amigos publican actualizaciones frecuentes y acciones de apoyo en @JusticiaXGrillo.

El 12 de marzo de 2025, en una marcha de jubilados frente al Congreso de la Nación Argentina, en reclamo de una mejora en los haberes previsionales, Grillo fue alcanzado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina mientras cubría la protesta, lo que le provocó una fractura de cráneo y graves complicaciones neurológicas.

