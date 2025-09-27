La madre de Pablo Grillo a la jueza Servini: "Pablo dejó de ser Pablo. Se olvidó de comer y apenas si puede hablar"

En su editorial de apertura de la emisión de este viernes de "QR!", el conductor Pablo Caruso leyó una carta que de puño y letra redactó María del Carmen, madre de Pablo Grillo, fotoperiodista a quien durante los incidentes en inmediaciones del Congreso Nacional el 12 de marzo una cápsula de gas lacrimógeno disparada por un efectivo de Gendarmería Nacional le destrozó el cráneo, dejándolo al borde de la muerte y con secuelas que deberá sufrir de por vida.

"Mi hijo estaba ejerciendo el trabajo de fotógrafo, al igual que el gendarme, con la diferencia que mi hijo tenía en su mano una cámara fotográfica y el gendarme un arma letal, que casi mata a mi hijo. Usted tampoco conoce a Pablo. Por eso yo quiero contarle que él es un muchacho empático, solidario, estudioso, trabajador y colaborador con sus pares en el trabajo. Y sí, también es militante. Creo que esto último no es cuestionable, ¿no?", comienza la misiva leída al aire en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

"Siempre fue emprendedor, nunca se queda quieto, siempre está haciendo algo para él o para otros. Siempre con sueños, a veces realizables y otras no, pero siempre con esas ganas de hacer y de vivir", continúa el texto antes de llegar al pasaje más crudo: "Hoy esos sueños ya no están. Desaparecieron ese 12 de marzo cuando un mal hombre se los arrebató con ese tiro funesto, vaya a saber por qué causa. O sí tal vez sepa porque seguro recibió órdenes de sus superiores, entre los cuales está la jefa máxima, hoy para mí una asesina, personaje cruel, mentirosa que poco le interesa la vida del otro, sólo tiene ambición política", menciona la progenitora del fotoperiodista en referencia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Guerrero es el brazo ejecutor de las órdenes nefastas de Bullrich. Esta mujer y su banda nos cambió la vida como familia, no solo a Pablo; el hermano tratando de retomar su vida con esposa e hijas, y es difícil; los amigos todos pendientes de él, al menos por ahora de la evolución de Pablo", prosigue la carta dirigida a la jueza Servini.

Cómo sigue la causa contra el gendarme que hirió de gravedad a Pablo Grillo y qué puntos todavía no se investigaron

En el párrafo siguiente, María del Carmen relata cómo mermó la condición cognitiva y física de su hijo: "¿Por qué señora jueza tengo que escribir esta carta? ¿ Por qué? Y le hablo de madre a madre: Pablo dejó de ser Pablo. Le cuento algo como detalle: no come, se olvidó de comer y apenas sí puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o ser su nieto, y hoy tiene que estar en una cama de hospital", relata.

La carta concluye: "No busco venganza, quiero y queremos justicia por Pablo, y como dijo su hermano con mucho dolor: Pablo ya no es el hermano que fue, no es el hijo que llevé en mi vientre durante nueve meses y tampoco ese amigo que alguna vez fue. No sé cómo va a ser, no sé cómo va a seguir esta historia. Sra jueza, solo le pido, solo le pedimos justicia, y sabe una cosa, él sólo tenía una cámara de fotos".

Caruso reflexionó: "En estos días en que nuestra atención está en el ánimo de bonistas, en la ventana de retenciones y en el rulo financiero, esta carta nos ayuda a tener la certeza de que el indicador de cómo anda un país es la calle". Luego concluyó: "Podrá cerrar la macroeconomía para los ojos de quien solamente está mirando una planilla de Excel en Argentina o en algún otro país, pero un país en el que una madre tiene que escribir esta carta y donde hay sistemáticas protestas y represiones para mantener un plan económico, no es un país viable".

FPT