La salud de Pablo Grillo sigue delicada: "No está teniendo la evolución que se espera"

El fotógrafo independiente y militante político Pablo Grillo continúa su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, y aunque su estado general es estable en terapia intensiva, su evolución neurológica se detuvo y no muestra mejorías significativas. A mediados de marzo, había sido internado de urgencia por recibir el impacto directo de un gas lacrimógeno en la cabeza, disparada por fuerzas de seguridad en una manifestación frente al Congreso, lo que le ocasionó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

Según la cuenta "Justicia por Pablo Grillo", manejada por su familia y amigos, "No está teniendo la evolución que se espera", a pocos días de haberse sometido a una nueva cirugía para colocarle una prótesis craneal. El último parte médico además indica que "el ventrículo cerebral derecho, por donde pasa el Líquido Cefalorraquídeo (LCR), estaría dilatándose más que el izquierdo", lo que provoca una acumulación desigual de líquido que puede afectar el funcionamiento de esa zona del cerebro menos protegida y expuesta a presión o daño.

El equipo médico identificó además que "la válvula que controla el LCR no estaría funcionando correctamente", lo que permite que el líquido cefalorraquídeo se acumule en exceso, dilate los ventrículos y aumente la presión dentro del cerebro. A fin de controlar esta situación, los especialistas decidieron cerrarle la válvula manualmente mediante una pequeña incisión, como parte de un tratamiento de emergencia destinado a evitar daños adicionales.

Si bien enfrenta complicaciones, la familia destacó avances positivos en su recuperación, ya que Pablo muestra mejoras en movilidad y algunos gestos, como comentarios irónicos, que los médicos consideran alentadores.

Aún así sigue enfrentando dificultades, especialmente en la deglución, y requiere cuidados especializados de manera constante, mientras continúa su proceso de rehabilitación supervisado por el equipo médico.

Cómo está la causa judicial de Pablo Grillo

La investigación por el ataque a Pablo Grillo está a cargo de la jueza María Servini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, y supervisada por el fiscal Eduardo Taiano. Aunque la causa enfrenta demoras propias del sistema judicial argentino, continúa su curso y, según su hermano Emiliano Grillo, “avanza lento, pero avanza”.

A través del apoyo de organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina de Derechos Humanos, la familia solicitó la indagatoria del gendarme Héctor Jesús Guerrero, señalado como responsable del disparo que lo hirió, identificado a partir de fotos y videos de la escena. Dicha investigación enfrenta irregularidades, ya que los videos y audios entregados por Gendarmería son incompletos.

Desde la causa judicial se ordenó una pericia para determinar la trayectoria del disparo que hirió a Grillo, que se realizó de forma irregular, ya que el gendarme identificado no siguió los protocolos y disparó en línea recta hacia la multitud. A partir de esto, el lunes 11 de agosto se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de la Policía de la Ciudad, que tomó medidas y fotografías para el informe oficial de la causa.

