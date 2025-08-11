La Justicia avanzó con la reconstrucción del disparo a Pablo Grillo

En el marco de la causa que investiga el disparo que dejó al borde de la muerte al fotoperiodista Pablo Grillo en la marcha de jubilados e hinchas de fútbol en el pasado 12 de mayo, la División Balística de la Policía de la Ciudad este lunes 11 de agosto reconstruyó la trayectoria de la granada de gas lacrimógeno que habría lanzado el gendarme Héctor Jesús Guerrero.

La reconstrucción fue realizada esta mañana en el predio del Centro Argentino de Seguridad, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Además de la Policía porteña también participaron peritos de la defensa y de la querella.

“Según la orden de la jueza Servini, las pericias deben determinar, entre otros puntos, la trayectoria del proyectil, la velocidad alcanzada por el proyectil, la posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo, el ángulo de salida del proyectil y si impactó sobre otra superficie o no previo a herir a Grillo”, detalló la querella de Grillo en un comunicado.

Reconstrucción del disparo a Pablo Grillo

En el expediente además ya se avanzó con la realización de una planimetría de los hechos, una especie de mapa a escala del lugar de los hechos. En adelante, se espera que el próximo 2 de septiembre preste declaración indagatoria el gendarme Guerrero.

La causa está radicada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº1, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.

Pablo Grillo será operado nuevamente

En tanto, Pablo Grillo continúa con su recuperación y este miércoles será intervenido quirúrgicamente en el Hospital Ramos Mejía para colocarle una prótesis en la cabeza. De acuerdo a lo informado por la familia, este es un paso muy importante para su salud.

Por esa razón, la familia solicitó dadores de sangre de cualquier grupo o factor. “Se necesitan dadores de sangre para Pablo de cualquier grupo y factor. Presentarse con DNI de lunes a viernes a las 8 en el Hospital Ramos Mejía, Gral. Urquiza 609. Capital Federal. Es necesario no estar en ayunas”, informaron en redes sociales.

