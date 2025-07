La jueza Servini no cree que la condena a Cristina Kirchner se sostenga: "Es un conflicto de todos los días"

La jueza federal María Servini afirmó que no cree que Cristina Fernández de Kirchner vaya a cumplir la condena a seis años de prisión domiciliaria que ratificó recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “¿Qué presidente último cumplió la domiciliaria?”, se preguntó la magistrada.

De acuerdo al análisis de Servini, la prisión domiciliaria es “tan conflictiva” que “llega un momento que no la pueden mantener”. Además destacó que la CSJN, que confirmó el fallo de Casación, es una “Corte disminuida” con lo que su decisión carecería del peso suficiente para mantener la condena.

La jueza destacó que para abordar la situación de la expresidenta “es más fácil que se encuentre la forma política para resolver”, que jurídica. Una de las posibilidades podría ser que la Corte se amplíe y revise la situación judicial de Cristina Kirchner.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fracasó la reunión entre Nación y las provincias: gobernadores rechazan la oferta y avanzan con su propio proyecto de ley

Las declaraciones de la jueza fueron vertidas en una entrevista en la radio El Destape. Ante la pregunta del periodista, sobre si avizoraba la posibilidad de que se modifique la composición de la CSJN, Servini contestó con un “sí” rotundo. Aunque aclaró que los cambios no van a realizarse este año, sino que es más probable que sean durante el 2026. “Lo veo para el año que viene”, afirmó.

A continuación aclaró que, según sus estimaciones, “van a poner siete miembros”. De esta manera, la CSJN que hoy está conformada por cinco jueces, de los cuales sólo tres cargos están ocupados, sumaría dos miembros más que podrían formar una mayoría contraria a la ya expresada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Ronsenkantz y Horacio Rosatti.

Kicillof defendió la estatización de YPF y sembró dudas sobre Milei: "Es muy sospechosa su actitud y habrá que ver sus vínculos"

Servini no sólo se refirió a los casos de exmandatarios argentinos, sino que comparó la situación de Fernández de Kirchner con la del exlíder sudafricano Nelson Mandela. "Dígame a cuál ha visto que ha cumplido la condena de prisión, toda. Hay un presidente que fue famoso, creo que de África, una cosa así... dígame si hay otro. Es un conflicto permanente de todos los días”, señaló.

Zaffaroni coincide con Servini con que "la salida es política"

Servini no es la única jueza que considera que la salida de prisión de Fernández de Kirchner va a ser por una vía política. Recientemente, el exmiembro de la CSJN, Raúl Zaffaroni hizo la misma afirmación en una conferencia en la Facultad de Derecho de la UBA.

“No me pregunten una salida jurídica, esto no es jurídico, esto es político”, afirmó Zaffaroni ante el auditorio del Salón de Actos de la Institución. A continuación, indicó que “es necesario reinstitucionalizar el Estado” y explicó que “sin tocar la Constitución hay muchas cosas que se pueden hacer” de manera de “remendar el Poder Judicial” a través de leyes.

Carrió contra la motosierra en el INTI: "Están demoliendo el Estado desde adentro y con él nos están demoliendo a todos"

En su exposición, además, el exmagistrado comparó la condena a Fernández de Kirchner con los procesos judiciales contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y su vice, Jorge Glas, del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y del mandatario de Brasil, Lula Inacio Da Silva. “Esto es una cuestión regional que responde a nuestra posición geopolítica subordinada en el marco del colonialismo financiero que venimos sufriendo”, sostuvo.

“Se veía cómo venía esto cuando se planteó la recusación contra uno de los tres supremos (Lorenzetti) y él la rechazó sin trámite”, cuestionó Zaffaroni. “Tenemos un ‘Triunvirato Supremo’ por Tribunal Supremo, una Corte de tres, que sólo existe en Argentina y no existe en ningún otro lugar del mundo”, agregó.

“¿Nadie se dio cuenta que la CSJN emite 20.000 decisiones por año, una cada veinte minutos, sin dormir, ni sábados ni domingos, y de cualquier materia?”, reprochó el exmagistrado, quien aseveró que en esas condiciones los jueces firman fallos sin leerlos.

LM/ML