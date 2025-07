El gobernador bonaerense Axel Kicillof brinda este martes desde las 18 una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Gobernación, en la ciudad de La Plata, para ampliar su posición frente al fallo contra YPF.

Este lunes publicó en redes sociales que “una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino —¡soberano!— entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”.

El mandatario provincial apuntó también contra el presidente Javier Milei por su presunta connivencia con intereses foráneos: “Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger”.

En ese sentido, vinculó el reciente fallo con los reiterados viajes del Presidente a los Estados Unidos y lo acusó de “pavear en un canal de streaming disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar”. “Recuperar YPF fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente, valientemente tomada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y respaldada en el Congreso por casi todas las fuerzas políticas”, destacó.

El gobernador comenzó su exposición diciendo: "Tiene que ver con la decisión de la jueza de Nueva York con respecto a YPF. La idea de dar una conferencia abierta a preguntas tiene que ver con qué buena parte del debate está repleto de imprecisiones, falsedades, que vale la pena aclarar, del otro lado, esta conferencia contiene una denuncia contra Milei, el Gobierno Nacional".

Y agregó: "Voy a empezar por el principio. Mi idea es hacer un racconto de los motivos por los que se decidió recuperar YPF, eso por supuesto que uno lo da por sabido, estos últimos días eso se pasó por alto. Lo digo también con carácter preventivo, porque hoy Milei y su fuerza política sostienen que la solución para casi todos los problemas es la privatización, es decir, corren de nuevo vientos privatizadores, por lo menos en ese sector, vale la pena recordar qué pasó la última vez que se privatizo YPF".

Para afirmar: "Privatizar YPF en la época de Repsol fue una verdadera desgracia para Argentina, creo yo, para las posibilidades de desarrollo de nuestro país".

Y luego explicó: "La reserva de YPF producía la mitad en la época de Repsol. Las reservas de gas habían caído en un 55%. No sé si hace falta abundar mucho sobre el particular. Estaban vaciando YPF. Una compañía testigo y la que posibilitó una multiplicidad de avances. Todo eso lo liquidó Repsol casi completamente. Esta era la evolución de la empresa bajo la dirección de Repsol".

El gobernador a continuación expresó: "Un fracaso absoluto lo de Repsol. Pero esto pone en jaque la economía argentina en su conjunto. Desde el 2007 al 2011, pasamos a un superavit a un déficit. Es decir, empiezan a faltar 9.000 millones de dólares por año por culpa y responsabilidad de Repsol. Los años siguientes continúa este drenaje. Esto es importante decirle porque por culpa de Repsol, a cargo de YPF, no solo falta combustible si no también divisas. Con lo cual esto genera un problema de pesos, porque el gobierno compra el combustible en dólares y lo vende en pesos. Repsol, para que quede claro, terminó en un descalabro. Esto me parece que se está olvidando ahora que aparecen voces que piden la privatización de YPF".

"Ante esa situación tuve varias conversaciones con la gente de Repsol. Se le planteó este desastre y lo que ellos decían es 'Esto no es problema mío'. Lo cual desencadenó la recuperación de YPF. Entre los primeros problemas que había en YPF privatizada estaba Vaca Muerta. Vaca Muerta, por cambios tecnológicos, se vuelve posible, plausible, explotar, yacimientos no convencionales. ¿Repsol que hace teniendo Vaca Muerta? Nada, absolutamente nada. Repsol decide, en realidad, poner en venta Vaca muerta en pedacitos", denunció Kicillof.

