Kicillof salió a responderle a Milei: "En vez de andar insultando, que se ocupe de los problemas de los argentinos"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contestó este viernes 27 de junio los cuestionamientos del presidente Javier Milei, que ayer lo comparó con el líder soviético Iósif Stalin, sucesor de Vladimir Lenin y responsable de perpetrar algunos de los mayores crímenes de la historia, incluyendo las purgas internas que terminaron con millones de ciudadanos rusos presos o muertos en el Gulag.

“El que grita e insulta es porque no tiene razón, sino podría venir a explicarlo tranquilamente que uno lo escucha”, aseguró Kicillof en el acto que encabezó en la ciudad de San Cayetano, donde entregó un camión de recolección de residuos, tres móviles policiales y 105 escrituras.

Y luego agregó: “Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos que tener bastante cuidado con los topos, con la motosierra. Tenemos que pensar, reflexionar, hacerlo con tranquilidad con respeto como somos acá en la Provincia. No necesitamos maltratar ni insultar a nadie, pero sí decir muy bien lo que pensamos”.

Milei llenó de insultos a Kicillof y luego leyó un discurso ante los suyos: "Zar de la miseria, monarca diminuto"

Horas después, en el encuentro anual del programa Puentes, junto a intendentes y rectores de diferentes universidades nacionales y provinciales, volvió a cuestionar al presidente. “Escuché los cortes que circulan en las redes. Lo que escuché son insultos, cataratas de descalificaciones. Le voy a responder a Milei: en la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y grita es porque no tiene razón”, expresó Kicillof.

Y remarcó que cuando Milei “viene y sale insultando, no sé si es una cuestión de marketing o inmadurez personal. No sé cuál es el origen de todo esto, pero sí ya veo cuál es el objetivo y es que estemos hablando de todo esto. Es una falta de respeto no a mi persona, sino a los que están sufriendo las políticas de Milei. Me gustaría que, en vez de andar insultando, recorra un poco y se ocupe por una vez de un problema real de los argentinos de carne y hueso”.

El posteo de Axel Kicillof contra Javier Milei

Y cerró exigiéndole al presidente que cumpla “con la constitución y las leyes, y les dé a las provincias los recursos que le corresponden. Nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente para construir una alternativa a este modelo tan insensible”.

Posteriormente, en sus redes sociales, junto a las imágenes del evento, escribió: “Mientras Milei baja el presupuesto universitario, nosotros seguimos abriendo centros para que nadie que haya nacido en el interior bonaerense se quede sin estudiar. Mientras ataca a la ciencia, la investigación y el federalismo, acá invertimos los recursos y defendemos los sueños y los anhelos de los bonaerenses”.

El gobernador de Buenos Aires usó sus redes para cuestionar al presidente

Las críticas de Milei contra Kicillof

El jueves 26 de junio, en un acto que realizó en La Plata, el presidente cuestionó en duros términos al gobernador. Primero, declaró que la gestión de Kicillof “cagó desde arriba de un poste” a los ciudadanos porque “les cobraron impuestos para hacer obras y no les dieron nada”.

Y luego ironizó: “Pero, ¿Qué quieren? Si el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco, diría que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público”.

Mas adelante, aseguró que Kicillof “es el burro sin su principal atributo, es el burro eunuco. Es el pichón de (Iósif) Stalin, el último zar de la miseria, el heredero de un modelo fracasado que destruyó todo lo que tocó. Está escondido en su Kremlin, un monarca diminuto que priva a las personas de su libertad por miedo de que ganen autonomía”.

A continuación afirmó: “Ellos quieren convertir a la provincia de Buenos Aires en una isla a la cual las reformas que estamos haciendo nunca lleguen y que la gente siga viviendo bajo su yugo. La única manera de frenarlos es a través del voto”.

Y cerró diciendo: “¿De qué se trata, entonces, la elección que tenemos por delante? No se trata simplemente de un partido contra otro, es mucho más, es un choque de modelos y de direcciones. Bajo la consigna ‘kirchnerismo o libertad’ subyace la interpretación de nuestra historia y del destino de nuestra nación”.