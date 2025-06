La diputada que llamó “gato” y “loca” a referentes libertarias en Diputados, Florencia Carignano, ahora arremetió contra Alberto Fernández y Axel Kicillof. La legisladora de Unión por la Patria, además consideró que el desafío del peronismo es evitar que Javier Milei “llene de gente horrible” el Congreso.

En una entrevista con el periodista Diego Schurman en Radio con Vos, Carignano aseguró que “le cerraría las puertas” a Fernández en caso de que quisiera sumarse a una alianza electoral y consideró que su gobierno “no fue peronista”.

“Básicamente nos arruinó” dijo sobre el ex presidente. “Veníamos de 12 años y medio de un excelente gobierno donde nadie podía decir que había un trabajador que no llegaba a fin de mes. Con Alberto pasó eso”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Me da mucha bronca, porque nosotros fuimos parte de ese gobierno. Y tuvimos dos años muy intensos con la pandemia, donde todos dejamos todo”, dijo Carignano, quien ejerció como directora nacional de Migraciones en esa gestión.

“Y después vos te enterás de esa fiestita”, dijo en relación al escándalo de la fiesta en la Quinta de Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yáñez. Y agregó: “Había gente que no se lo tomó en serio. Me parece que hay algunos que no tienen perdón.”

Quién es el intendente que negocia un acercamiento entre Cristina Fernández y Axel Kicillof

Qué dijo Florencia Carignano sobre Axel Kicillof

En el mismo reportaje, la diputada apuntó contra Axel Kicillof por la interna que mantuvo con Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. En ese marco aseguró que el gobernador está “un poco confundido” y responsabilizó a las “malas juntas”.

“Me parece que en algún momento a lo mejor las luces lo perdieron, que las malas juntas no ayudan”, afirmó sin dar mayores precisiones.

“Cuando yo dije gato, y que cada uno se hiciera cargo de quién es gato y quién no, me saltaron todos, bueno, qué sé yo”, añadió en tono enigmático.

La ex funcionaria celebró el acercamiento que se logró luego de la condena contra Cristina Kirchner. “Me parece que a lo mejor está un poco confundido, pero yo creo que puede encontrar el camino de vuelta, creo que está volviendo”, señaló.

Mayra Mendoza se tatuó una tobillera de flores en apoyo a Cristina Kirchner: "Un signo de dignidad"

Sin embargo, consideró que es “prematuro” hablar de una posible candidatura del gobernador bonaerense a la presidencia y afirmó que “primero hay que impedir que Milei llene de gente horrible el Congreso”.

Además, consideró que Cristina Kirchner sigue siendo la figura que “aglutina a todos los sectores del peronismo” y aseguró que la marcha del miércoles pasado en Plaza de Mayo no fue “un velorio”, sino un “reinicio del peronismo”.

“Cuando el pueblo sale masivamente a pedir por alguien, en este caso por Cristina Fernández de Kirchner, me parece que el resto del peronismo no tiene mucho margen para mirar para un costado”, advirtió.

MC/LT