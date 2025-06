"Dopado", "gato" y "loca": graves insultos y acusaciones de una diputada kirchnerista en la sesión

La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada encendida, marcada por un fuerte cruce entre legisladoras de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. En el marco del debate por cuestiones de privilegio, la diputada kirchnerista Florencia Carignano apuntó duramente contra su par Gerardo Milman (PRO) por su presunta vinculación con el intento de asesinato a Cristina Kirchner y arremetió contra la libertaria Lilia Lemoine con insultos que encendieron los ánimos en el recinto.

Mientras realizaba su exposición, Carignano respondió a las interrupciones de Lemoine con frases como "callate vos, loca" y "callate vos, gato", generando un clima de fuerte tensión en el recinto. Las palabras fueron pronunciadas a viva voz, ante el intento del presidente de la Cámara, Martín Menem, de mantener el orden.

La reacción libertaria

La respuesta no tardó en llegar. Nadia Márquez, diputada de La Libertad Avanza por Neuquén, pidió la palabra y replicó con dureza: "Señor presidente, hartas estamos. No tengo huevos, pero me los inflaron. Cada vez que habla una mujer de La Libertad Avanza, que si es rubia, que si habla mucho, que si es gato... déjense de joder, loco", se quejó.

La legisladora elevó el tono aún más al denunciar que las críticas contra Lemoine eran parte de una agresión sistemática: "Ustedes hablaban de feminismo: discutan las ideas, dejen de agredirnos. No voy a dejar que se lo digan a la diputada Lemoine ni a ninguna otra de la Cámara. Ustedes, que siempre dijeron que defienden a las mujeres, ahora están defenestrando porque no tienen argumentos".

Acusaciones al diputado del PRO

En el centro del conflicto, Carignano también apuntó contra Gerardo Milman, a quien vinculó directamente con el intento de magnicidio contra la expresidenta. "Celebro que haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga y tirado durante dos años. Bien: pudiste hablar. Leyendo, pero pudiste hablar. Es un gran avance", ironizó la diputada en referencia a la declaración que el dirigente del PRO brindó ante la Justicia.

Acto seguido, elevó sus acusaciones: "Sigo pensando que la quisiste matar. Y sigo pensando que tenés que demostrar en la Justicia qué pasó con tu teléfono, con los gatos que tenías de secretarias y con toda esa yunta que andaba por ahí".

Carignano evocó frases atribuidas a Milman que fueron mencionadas en la causa judicial: "Dijiste: ‘Cuando la maten a Cristina yo ya voy a estar yendo a la costa’, y también: ‘Sin Cristina no hay peronismo’". A pesar de las reacciones del oficialismo y los intentos por frenar sus dichos, la diputada kirchnerista mantuvo su postura durante toda la intervención.