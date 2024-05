Florencia Carignano: "Este es un gobierno de inútiles, pero también de sádicos y cínicos"

La ex directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, trató de "inútil" a la ministra Sandra Pettovello: "No entiende nada y solo está para contener al Presidente", expresó. Por otro lado, negó que dentro del peronismo se esté produciendo una fragmentación: "Trabajamos codo a codo con el Frente Renovador y no tenemos una sola discusión", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Florencia Carignano es diputada nacional por Unión Por la Patria en Santa Fe y ex directora nacional de Migraciones.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo ve la situación legislativa? ¿Vuelve la Ley Bases a Diputados?

La Ley Bases va a volver si la votan en general en el Senado, y todo hace pensar que podrían obtener los votos. Están consiguiendo voluntades a costa de entregar recursos que decían que no había para determinadas provincias. Después veremos los regalitos que llegan a esas provincias y nos daremos cuenta de las cosas que recibirán algunos senadores.

Se han modificado cosas a la ley y la cámara de origen es la de Diputados, así que, inevitablemente, se introdujeron modificaciones para peor. De hecho, es nefasto lo que han hecho en la parte de la reforma laboral.

A su vez, introdujeron algunas modificaciones mínimas al RIGI, que es la aniquilación de las Pymes y esto se verá en todo el país. Van a perjudicar a las Pymes porque van a traer todo de afuera, con arancel 0 y que, por 30 años, no deben pagar nada en Argentina. Además, pueden sacar los dólares libremente. O sea, son muchos incentivos para los que quieran extraer los recursos naturales, pero no para los comerciantes locales.

Hay mucha gente que no sabe de esto, pero cuando las empresas empiecen a echar o suspender numerosos trabajadores, se van a dar cuenta que hubo un día en el que, desde el Congreso, votaron en contra de sus trabajos. Es lamentable todo esto.

AG: El otro tema que no avanzó en Diputados es el DNU. ¿Puede avanzar o está empantanado ahí?

Estamos tratando de generar las condiciones para poder llamar a una sesión especial para tratar esto, ya lo hablamos en nuestro bloque. Es nuestra voluntad hacerlo, pero justo en este momento estamos tratando en comisiones lo que hablamos antes.

Hay que ver las estrategias que plantea nuestro bloque en colaboración con otros bloques. Lo que se viene es negociar el DNU, que es el que incide en la vida cotidiana de la gente, con todo lo que tiene que ver con la desregulación económica. Es decir, el aumento de las prepagas, el transporte, las escuelas y los alimentos, entre otras. No hay seguridad de llegar a fin de mes con el trabajo.

AG: Usted tiene una gran experiencia en el Poder Ejecutivo. Con todo el tema de la repartición de alimentos, ¿hay un tema de gestión que está fallando en el Gobierno? ¿Cuánto incide la ideología?

Creo que son las dos cosas, hay una gran inutilidad por parte de personas como Sandra Pettovello que no entiende nada y solo está para contener al Presidente, aparentemente. Le queda grandísimo el ministerio, no entiende las necesidades de la gente porque vivió siempre en un huevo Kinder, por eso se le complica gestionar un área tan sensible y con tantas urgencias.

Cuando estás en estos ministerios tenés que tomar decisiones ya, no podés culpar a otros porque la responsable es una. Esto de responsabilizar a otros ya le pasó a Macri. Este es un gobierno de inútiles pero también de sádicos y cínicos, y lo resume la frase de Milei de “No se van a morir de hambre porque algo van a hacer”.

Florencia Carignano trató de inútil a la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Claramente Milei no sabe que hay gente, en los barrios populares, que ya no pueden hacer nada más. Hay 300 mil personas que perdieron su trabajo, la economía está parada como en la pandemia. De dónde quieren que saquen plata para alimentar a sus hijos si cuando se acercan a los comedores directamente no hay comida y se están venciendo los alimentos. ¿Con qué necesidad los dejan vencer sin entregárselo a quien lo necesita? Es pura maldad e inutilidad de parte de Pettovello.

Un peronismo, ¿sin internas?

Claudio Mardones (CM): Nos encontramos con un gobierno que empieza a mostrar algunas falencias en la gestión y, por otro lado, una oposición fragmentada. ¿Cómo se va a ordenar el panperonismo en este momento? ¿El nivel de internas los está debilitando? Es que, por una parte, está Axel Kicillof que trata de ponerse al frente de la dinámica del peronismo enfrentándose a Máximo Kirchner. Por otro lado, está el ex candidato Sergio Massa que se repliega en el Frente Renovador pero que también tiene la atención puesta en Buenos Aires...

La única oposición viable somos nosotros, ya que el radicalismo está votando casi todo con LLA y el PRO. Lo mismo estos últimos, que directamente le votan todo el oficialismo. En UxP somos 99 y siempre hemos votado en conjunto, más allá de la provincia a la que pertenece. Los que le dijimos “no” a Milei somos nosotros.

Por otra parte, no existe una interna entre Kicillof y Máximo. Incluso el titular del PJ bonaerense ya lo aclaró muchas veces. Tenemos muchos ministros que están trabajando día a día con Axel, al igual que varios diputados que trabajamos en conjunto. Asimismo, trabajamos codo a codo con el Frente Renovador y no tenemos una sola discusión.

En otro orden, los que sí tienen una interna pública son Patricia Bullrich y Cristán Ritondo, ahí hay un gran problema. Es que si a Milei le va bien, le va bien a Milei. Pero si le va mal, le va mal a Milei, al PRO y al radicalismo.

CM: Conocedora del peronismo como es usted no habrá perdido de vista que Kicillof protagonizó un acto político en donde se ausentaron varios dirigentes de La Cámpora…

Axel fue a mi provincia, Santa Fe, a firmar un convenio con el gobernador Maximiliano Pullaro, y yo lo acompañé junto a La Cámpora. Lo mismo pasó en Chubut.

Axel Kicillof se mostró junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, luego de que este fuera denunciado por abuso sexual.

Entiendo que el acto que hizo fue en la Provincia de Buenos Aires, pero nosotros teníamos, a nivel nacional, toda una convocatoria de la Ley Bases. Hubo compañeros que hicieron un comunicado pero que ya no pertenecen a la organización hace rato. Incluso, en un momento, el Cuervo Larroque se fue, pero sigue siendo compañero y ministro.

Es decir, si tuviéramos el nivel de interna que sostienen que tenemos con Axel, sería imposible gestionar con compañeros que tenemos dentro de su gobierno. Nosotros, más que nadie, queremos que le vaya bien porque es una de las provincias más grandes e importantes. Hemos hecho todo para que Kicillof pueda tener todos los recursos.

La postura del radicalismo en Diputados

CM: Con respecto a lo que se viene el martes en Diputados, ese día, a la mañana, el radicalismo pidió una sesión para hablar de las jubilaciones. Y su bloque, a la tarde, también impulsó una sesión para el tema jubilatorio, el FONID y el presupuesto universitario. ¿Cree que se puedan unificar los dos pedidos de sesión?

Las negociaciones se están dando, nosotros vamos a bajar a dar quórum para debatir aquello que le haga bien a la gente. Las jubilaciones son un tema por el cual venimos insistiendo, es cuestión de ponerse de acuerdo ya que el radicalismo también quiere tratarlo. Nos gustaría que a todos les interesara lo que está pasando con el FONID porque, por lo menos en mi provincia, representa el 25% del sueldo de los docentes.

Es muy lindo hablar de federalismo pero después le sacan a las provincias los recursos que ellas mismas generan. Si vamos a volver a la época de unitarios y federales, lo hacemos todos, pero no me hagas mandarle los recursos a la Nación para no devolverlos. Es incoherente lo que plantean porque hay zonas y provincias que generan más que otras, y el Estado tiene que estar para ser justos y equitativos.

Si al radicalismo le interesa realmente el FONID y el presupuesto universitario, debería ponerse de acuerdo con nosotros y tratar todos los proyectos en una sola sesión. Entiendo que estamos encaminados.

